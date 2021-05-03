Melisa Döngel'in sevgilisi bakın kim çıktı! Ne Guido Senia ne Ekin Koç o bir veliaht! Tüm iddialar yerle bir oldu...
Ne Guido Senia ne Ekin Koç! Tüm iddialar yerle bir oldu... Oyuncu Melisa Döngel'in sevgilisi ortaya çıktı. Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ve oyuncu Ekin Koç ile adı aşk dedikodularına karışan 21 yaşındaki Melisa Döngel, oteller zincirinin veliahtı olan Deniz Şahin ile aşk yaşadığını ilan etti.
03.05.2021 11:38
- Son Güncelleme: 03.05.2021 12:09
"BANA VAKİT AYIRAN YOK" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda kalbinin boş olduğunu dile getiren Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, şaşırıyorum" demişti. Döngel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile iş insanı Deniz Şahin ile birliktelik yaşadığını duyurdu.