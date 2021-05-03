RAMAZAN İMSAKİYE
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Melisa Döngel'in sevgilisi bakın kim çıktı! Ne Guido Senia ne Ekin Koç o bir veliaht! Tüm iddialar yerle bir oldu...

Ne Guido Senia ne Ekin Koç! Tüm iddialar yerle bir oldu... Oyuncu Melisa Döngel'in sevgilisi ortaya çıktı. Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ve oyuncu Ekin Koç ile adı aşk dedikodularına karışan 21 yaşındaki Melisa Döngel, oteller zincirinin veliahtı olan Deniz Şahin ile aşk yaşadığını ilan etti.

03.05.2021 11:38 - Son Güncelleme: 03.05.2021 12:09
Melisa Döngel'in sevgilisi bakın kim çıktı! Ne Guido Senia ne Ekin Koç o bir veliaht! Tüm iddialar yerle bir oldu...

NE GUİDO SENİA NE EKİN KOÇ O BİR VELİAHT!

Melisa Döngel'in sevgilisi bakın kim çıktı! Ne Guido Senia ne Ekin Koç o bir veliaht! Melisa Döngel'in aşk ilanıyla tüm iddialar yerle bir oldu...

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Melisa Döngel'in sevgilisi bakın kim çıktı! Ne Guido Senia ne Ekin Koç o bir veliaht! Tüm iddialar yerle bir oldu...

Bir dönem adı Ekin Koç ve Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Melisa Döngel, aşkını itiraf etti.

Melisa Döngel'in sevgilisi bakın kim çıktı! Ne Guido Senia ne Ekin Koç o bir veliaht! Tüm iddialar yerle bir oldu...

"BANA VAKİT AYIRAN YOK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda kalbinin boş olduğunu dile getiren Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, şaşırıyorum" demişti. Döngel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile iş insanı Deniz Şahin ile birliktelik yaşadığını duyurdu.

Melisa Döngel'in sevgilisi bakın kim çıktı! Ne Guido Senia ne Ekin Koç o bir veliaht! Tüm iddialar yerle bir oldu...

İşte Melisa Döngel'in sevgilisi Deniz Şahin...

Melisa Döngel'in sevgilisi bakın kim çıktı! Ne Guido Senia ne Ekin Koç o bir veliaht! Tüm iddialar yerle bir oldu...

Melisa Döngel'i yakın takibe alan Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, Döngel'in bikinili pozuna hem şimşek emojisi koymuş ve Senia'nın yorumuyla şaşkına dönen genç oyuncu da bu yoruma emojiyle karşılık vermişti...