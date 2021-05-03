Melisa Döngel'in sevgilisi bakın kim çıktı! Ne Guido Senia ne Ekin Koç o bir veliaht! Tüm iddialar yerle bir oldu...

"BANA VAKİT AYIRAN YOK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda kalbinin boş olduğunu dile getiren Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, şaşırıyorum" demişti. Döngel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile iş insanı Deniz Şahin ile birliktelik yaşadığını duyurdu.