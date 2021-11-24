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Melisa Döngel küvet pozuyla olay oldu! Sütyensiz paylaşımı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Melisa Döngel küvet pozuyla olay oldu! Sütyensiz paylaşımı çok konuşuldu! Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla çok konuşuldu. Cem Talu'nun objektifine poz veren oyuncunun iddialı paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Küvette verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan genç oyuncuya kısa sürede yorum yağdı. Öte yandan Döngel'in iddialı paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Melisa Döngel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

24.11.2021 00:09 - Son Güncelleme: 24.11.2021 00:34
Melisa Döngel küvet pozuyla olay oldu! Sütyensiz paylaşımı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Melisa Döngel, Instagram hesabına yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Melisa Döngel küvet pozuyla olay oldu! Sütyensiz paylaşımı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Cem Talu'nun objektifine poz veren genç oyuncu, küvette çekilen bir karesini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Melisa Döngel küvet pozuyla olay oldu! Sütyensiz paylaşımı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce fan ve magazin sayfası tarafından yayınlanarak gündem oldu.

Melisa Döngel küvet pozuyla olay oldu! Sütyensiz paylaşımı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Takipçileri, Döngel'in paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncuyu fazla iddialı bularak eleştirdi.

Melisa Döngel küvet pozuyla olay oldu! Sütyensiz paylaşımı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

İşte Melisa Döngel'in sosyal medyada çok konuşulan o pozu...

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