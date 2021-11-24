Melisa Döngel küvet pozuyla olay oldu! Sütyensiz paylaşımı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü
Melisa Döngel küvet pozuyla olay oldu! Sütyensiz paylaşımı çok konuşuldu! Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla çok konuşuldu. Cem Talu'nun objektifine poz veren oyuncunun iddialı paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Küvette verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan genç oyuncuya kısa sürede yorum yağdı. Öte yandan Döngel'in iddialı paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Melisa Döngel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
24.11.2021 00:09
- Son Güncelleme: 24.11.2021 00:34
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Melisa Döngel, Instagram hesabına yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.