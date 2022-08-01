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Melisa Döngel küçük bikinisiyle sere serpe paylaştı ama gelin görün ki kimse tanıyamadı! Estetikle bambaşka birine dönüştü.

Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel'in son hali herkesi şaşkına çevirdi. 22 yaşındaki Melisa Döngel bir süre önce bir takım estetik operasyonlar geçirmiş sonrasında adeta bambaşka bir yüzle pozlarını paylaşmıştı. O gün bugündür herkesi şaşkına çeviren Melisa Döngel bu kez de plaj pozlarını yayınladı.

01.08.2022 09:57 - Son Güncelleme: 01.08.2022 09:57
Melisa Döngel küçük bikinisiyle sere serpe paylaştı ama gelin görün ki kimse tanıyamadı! Estetikle bambaşka birine dönüştü.

Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Melisa Döngel küçük bikinisiyle sere serpe paylaştı ama gelin görün ki kimse tanıyamadı! Estetikle bambaşka birine dönüştü.

Döngel bu kez de plaj pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Melisa Döngel küçük bikinisiyle sere serpe paylaştı ama gelin görün ki kimse tanıyamadı! Estetikle bambaşka birine dönüştü.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Melisa Döngel küçük bikinisiyle sere serpe paylaştı ama gelin görün ki kimse tanıyamadı! Estetikle bambaşka birine dönüştü.

Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek şarkıcı Seda Sayan'a benzetti.

Melisa Döngel küçük bikinisiyle sere serpe paylaştı ama gelin görün ki kimse tanıyamadı! Estetikle bambaşka birine dönüştü.

Döngel için "Seda Sayan'a benzemiş", "Ne yaptın kendine Melisa" yorumları yapıldı.

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