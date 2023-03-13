Melisa Döngel ile Sefo aşkı belgelendi! İkili bu kez yan yana yakalandı! Bakın taze aşıklar nerede görüntülendi! İşte ilk kare...
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, rapçi Sefo ile aynı yerden sosyal medya paylaşımı yapmış ve ikili "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirmişti. Paylaşımın ardından gözler ikiliye çevrilirken Melisa Döngel ile Sefo'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Suskunluklarını devam ettiren ikili bu kez yan yana kameralara yansıdı. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen fotoğraf "Aşk belgelendi" dedirtti. İşte o kare...
13.03.2023 22:28 - Son Güncelleme: 13.03.2023 22:28
Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo, ile aynı yerden sosyal medya paylaşımı yaparak kafa karıştırmıştı.
Suskunluklarını devam ettiren ikilinin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Melisa Döngel ile Sefo, bu kez yan yana kameralara yansıdı.