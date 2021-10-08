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Melisa Döngel derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu gören dönüp bir daha baktı

Melisa Döngel derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, iddialı beyaz elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Döngel, adeta sosyal medyayı yaktı geçti. İşte Melisa Döngel'in çok konuşulan o paylaşımı...

08.10.2021 23:33 - Son Güncelleme: 08.10.2021 23:33
Melisa Döngel derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu gören dönüp bir daha baktı

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Melisa Döngel, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Melisa Döngel derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Melisa Döngel derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu gören dönüp bir daha baktı

Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu.

Melisa Döngel derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşıma "Çok güzelsin", "Yaktın buraları Melisa", "Bayılıyorum sana" yorumları yapıldı.

Melisa Döngel derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu gören dönüp bir daha baktı

Öte yandan fit hali ile dikkat çeken Melisa Döngel, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

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