Melisa Döngel derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ortalık yandı kavruldu gören dönüp bir daha baktı
Melisa Döngel derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, iddialı beyaz elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Döngel, adeta sosyal medyayı yaktı geçti. İşte Melisa Döngel'in çok konuşulan o paylaşımı...
08.10.2021 23:33
- Son Güncelleme: 08.10.2021 23:33
Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Melisa Döngel, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.