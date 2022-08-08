Melisa Döngel bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Kurulanırken havlusuyla dans etti tüm gözleri üzerine çekti: "Sahilin yıldızı"
Melisa Döngel bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Kurulanırken havlusuyla dans etti tüm gözleri üzerine çekti. Oyuncu Melisa Döngel, Bodrum'un ardından Çeşme'ye gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, önceki gün deniz kenarında objektiflere yansıdı. Kız arkadaşıyla denize girdikten sonra kurulanan Döngel, arkadaşı yanına gelince havluyla dans etti, o anları görenler, "Sahilin yıldızı" yorumları yaptı.
08.08.2022 09:11 - Son Güncelleme: 08.08.2022 09:27
"SAHİLİN YILDIZI"
Melisa Döngel bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Kurulanırken havlusuyla dans etti tüm gözleri üzerine çekti.