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Haberler Magazin Melisa Döngel bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Kurulanırken havlusuyla dans etti tüm gözleri üzerine çekti: "Sahilin yıldızı"

Melisa Döngel bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Kurulanırken havlusuyla dans etti tüm gözleri üzerine çekti: "Sahilin yıldızı"

Melisa Döngel bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Kurulanırken havlusuyla dans etti tüm gözleri üzerine çekti. Oyuncu Melisa Döngel, Bodrum'un ardından Çeşme'ye gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, önceki gün deniz kenarında objektiflere yansıdı. Kız arkadaşıyla denize girdikten sonra kurulanan Döngel, arkadaşı yanına gelince havluyla dans etti, o anları görenler, "Sahilin yıldızı" yorumları yaptı.

08.08.2022 09:11 - Son Güncelleme: 08.08.2022 09:27
Melisa Döngel bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Kurulanırken havlusuyla dans etti tüm gözleri üzerine çekti: Sahilin yıldızı

"SAHİLİN YILDIZI"

Melisa Döngel bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Kurulanırken havlusuyla dans etti tüm gözleri üzerine çekti.

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Melisa Döngel bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Kurulanırken havlusuyla dans etti tüm gözleri üzerine çekti: Sahilin yıldızı

Melisa Döngel Bodrum tatilinden sonra Çeşme'de görüntülendi.

Melisa Döngel bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Kurulanırken havlusuyla dans etti tüm gözleri üzerine çekti: Sahilin yıldızı

Önceki gün Dalyan'daki bir beach'te arkadaşları ile eğlenen oyuncu, bikinisiyle göz kamaştırdı.

Melisa Döngel bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Kurulanırken havlusuyla dans etti tüm gözleri üzerine çekti: Sahilin yıldızı

Uzun süre bar kısmında erkek arkadaşları ile sohbet eden Döngel sonrasında kız arkadaşı ile el ele tutuşarak denize girdi.

Melisa Döngel bikinili halleriyle plajı kasıp kavurdu! Kurulanırken havlusuyla dans etti tüm gözleri üzerine çekti: Sahilin yıldızı

Plajda bütün bakışları üzerine toplayan Döngel, denizden çıktıktan sonra sepetten havlu alarak kurulandı.

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