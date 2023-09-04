Melisa Döngel annesini paylaştı "Güzellik genetik" dedirtti! İşte Melisa Döngel'in Rus annesi! O da tıpkı Neslihan Atagül gibi...

23 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel'in annesi görenleri şaşkına çevirdi... Rol aldığı yapımlar, sosyal medya paylaşımları ve Sergen Yalçın ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Melisa Döngel, Rus annesini havalimanında ağırladı. Ünlü isim, daha sonra annesiyle pozlarını yayınlamaya devam etti. Döngel'in annesi ise görenler şaşkına çevirdi.