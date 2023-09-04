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Melisa Döngel annesini paylaştı "Güzellik genetik" dedirtti! İşte Melisa Döngel'in Rus annesi! O da tıpkı Neslihan Atagül gibi...

23 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel'in annesi görenleri şaşkına çevirdi... Rol aldığı yapımlar, sosyal medya paylaşımları ve Sergen Yalçın ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Melisa Döngel, Rus annesini havalimanında ağırladı. Ünlü isim, daha sonra annesiyle pozlarını yayınlamaya devam etti. Döngel'in annesi ise görenler şaşkına çevirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Eylül 2023, 11:54 Güncelleme 29 Kasım 2023, 16:19
Melisa Döngel annesini paylaştı Güzellik genetik dedirtti! İşte Melisa Döngel’in Rus annesi! O da tıpkı Neslihan Atagül gibi... 1

Güzelliği beğeni toplayan Melisa Döngel, Türkiye'ye gelen annesini paylaştı.

Melisa Döngel annesini paylaştı Güzellik genetik dedirtti! İşte Melisa Döngel’in Rus annesi! O da tıpkı Neslihan Atagül gibi... 2

23 yaşındaki güzel oyuncu, Türkiye'ye gelen Rus annesini havaalanında karşıladı.

Melisa Döngel annesini paylaştı Güzellik genetik dedirtti! İşte Melisa Döngel’in Rus annesi! O da tıpkı Neslihan Atagül gibi... 3

Ünlü isim, daha sonra annesiyle pozlarını yayınlamaya devam etti.

Döngel'in Rus annesi güzelliğiyle beğeni topladı. Kız kardeşi Elif Döngel ile de paylaşım yapan ünlü isme sosyal medyada "Güzellik genetik" yorumları yapıldı.

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