Melisa Aslı Pamuk’un yeni aşkı bakın hangi ünlü isim çıktı! İlan-ı aşk geldi! Ortalık yıkıldı! İşte ünlü oyuncunun biricik sevgilisi...

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Mustafa Mert Koç ile yollarını ayıran Pamuk'un adı Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anıldı. Ancak ünlü oyuncunun önlünü başka bir futbolcuya kaptırdığı ortaya çıktı. Sessiz sedasız aşklarını yaşayan çift sonunda ilişkilerini itiraf etti. Bakın Melisa Aslı Pamuk'un yeni aşkı kimmiş...