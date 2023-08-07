Melisa Aslı Pamuk’un yeni aşkı bakın hangi ünlü isim çıktı! İlan-ı aşk geldi! Ortalık yıkıldı! İşte ünlü oyuncunun biricik sevgilisi...

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Mustafa Mert Koç ile yollarını ayıran Pamuk'un adı Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anıldı. Ancak ünlü oyuncunun önlünü başka bir futbolcuya kaptırdığı ortaya çıktı. Sessiz sedasız aşklarını yaşayan çift sonunda ilişkilerini itiraf etti. Bakın Melisa Aslı Pamuk'un yeni aşkı kimmiş...
Modellikten oyunculuğa geçiş yapan 2011 yılının Miss Turkey güzeli Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Mert Koç ile yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçeli Altay Bayındır'la aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme geldi.
Ancak ünlü oyuncunun önlünü başka bir futbolcuya kaptırdığı ortaya çıktı. Sessiz sedasız aşklarını yaşayan çift sonunda ilişkilerini itiraf etti.
Pamuk'un futbolcu sevgilisi, Instagram hesabından ünlü oyuncunun fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu.