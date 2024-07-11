Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın düğününden ilk kareler! Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Paris sokaklarında böyle aşka geldiler...

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sessiz sedasız evlendi. Magazin gündemini sarsan olayı Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabından soyadını değiştirmesiyle resmen ilan etmişti. Şimdi ise çiftin Paris'te romantik anlar yaşadığı düğünden ilk kareler nihayet ortaya çıktı ve hayranlarını mest etti.
Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabından soyadını değiştirmesiyle evlendiği resmen ilan etmişti. Şimdi ise çiftin Paris'te romantik anlar yaşadığı düğünden ilk kareler nihayet ortaya çıktı ve hayranlarını mest etti.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Alaçatı'da tanışıp flört etmeye başlayan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çiftinin aşkları doludizgin devam etti.
Yusuf Yazıcı'nın Fransa'nın Lille takımında forma giymesinden dolayı bir süredir hayatını burada sürdüren Melisa Aslı Pamuk'un 'İtalya'da yaşamak istiyorum' diyerek baskı yaptığı öğrenilmişti.