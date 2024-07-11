Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın düğününden ilk kareler! Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Paris sokaklarında böyle aşka geldiler...

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sessiz sedasız evlendi. Magazin gündemini sarsan olayı Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabından soyadını değiştirmesiyle resmen ilan etmişti. Şimdi ise çiftin Paris'te romantik anlar yaşadığı düğünden ilk kareler nihayet ortaya çıktı ve hayranlarını mest etti.