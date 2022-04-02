Melisa Aslı Pamuk siyah sütyeniyle poz verdi! Sosyal medya çalkalandı herkes onu konuştu! İlk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan!
Melisa Aslı Pamuk siyah sütyeniyle poz verdi! Mustafa Mert Koç ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir derginin yeni sayısı için kamera karsısına geçti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, çekimde verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Siyah sütyeniyle poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olurken ilk yorum meslektaşı Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan geldi. İşte Melisa Aslı Pamuk'un çok konuşulan sosyal medya paylaşımı...
02.04.2022 19:25 - Son Güncelleme: 02.04.2022 19:25
Mustafa Mert Koç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir derginin yeni sayısı için kamera karsısına geçti.
Siyah sütyeniyle poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olurken ilk yorum meslektaşı Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan geldi.
Yeşim Ceren Bozoğlu, Melisa Aslı Pamuk'un binlerce beğeni alan paylaşımına ateş emojileriyle karşılık verdi.
Art arda paylaşımlarda bulunan Melisa Aslı Pamuk, beyaz mayosunun altına giydiği siyah çorapla verdiği bir pozu yayınlamayı da ihmal etmedi.