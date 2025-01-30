Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: “En güzel doğum günü hediyesi”

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz yıl nikah masasına oturdu. Ünlü çift, geçen aylarda da sevenlerine bebek müjdesi verdi.
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, oğlunu dünyaya getirdi. Güzel haberi Yusuf Yazıcı verdi.
Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullandı.
Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınladı.
İşte o paylaşım...
İlk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, dünyaya gelen bebeklerinin ismini ise henüz açıklamadı.
KARNI BURNUNDA POZLAR!
Ünlü çift doğumdan birkaç gün önce ise kamera karşısına geçti. Karnı burnunda poz veren Melisa Aslı Pamuk'un eşiyle fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte o pozlar...
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı