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Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: “En güzel doğum günü hediyesi”

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile 2024 yılının mayıs ayında sessiz sedasız evlendi. Geçen aylarda bebek müjdesi veren ünlü çift, dün oğullarına kavuştu. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden Yusuf Yazıcı, sosyal medya paylaşımında doğum gününde baba olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 08:47 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 08:47
Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: En güzel doğum günü hediyesi

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz yıl nikah masasına oturdu. Ünlü çift, geçen aylarda da sevenlerine bebek müjdesi verdi.

Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: En güzel doğum günü hediyesi

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, oğlunu dünyaya getirdi. Güzel haberi Yusuf Yazıcı verdi.

Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: En güzel doğum günü hediyesi

Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullandı.

Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: En güzel doğum günü hediyesi

Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınladı.

Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: En güzel doğum günü hediyesi

İşte o paylaşım...

Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: En güzel doğum günü hediyesi

İlk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, dünyaya gelen bebeklerinin ismini ise henüz açıklamadı.

Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: En güzel doğum günü hediyesi

KARNI BURNUNDA POZLAR!
Ünlü çift doğumdan birkaç gün önce ise kamera karşısına geçti. Karnı burnunda poz veren Melisa Aslı Pamuk'un eşiyle fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: En güzel doğum günü hediyesi

İşte o pozlar...

Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: En güzel doğum günü hediyesi

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı

Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: En güzel doğum günü hediyesi

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı

Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Taze baba Yusuf Yazıcı böyle duyurdu: En güzel doğum günü hediyesi

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı