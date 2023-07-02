Melis Sezen’in leopar bikinisiyle havuz başı pozu olay oldu! “Minik bir öpücük kondurdu” Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz...
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Melis Sezen, Instagram'da yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Leopar desenli bikinisi ile havuz başı pozlarını yayınlayan Sezen'e yorum üstüne yoğum yağdı. Selen Görgüzel, Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz gibi isimler de paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte o paylaşım...
02.07.2023 12:59 - Son Güncelleme: 02.07.2023 12:59
Erkek arkadaşı Atilla Bingöl ile tatile çıkan ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.
Ünlü ismin pozunu beğenenler arasında, Selen Görgüzel, Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz gibi isimler yer aldı.