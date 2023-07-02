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Haberler Magazin Melis Sezen’in leopar bikinisiyle havuz başı pozu olay oldu! “Minik bir öpücük kondurdu” Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz...

Melis Sezen’in leopar bikinisiyle havuz başı pozu olay oldu! “Minik bir öpücük kondurdu” Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Melis Sezen, Instagram'da yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Leopar desenli bikinisi ile havuz başı pozlarını yayınlayan Sezen'e yorum üstüne yoğum yağdı. Selen Görgüzel, Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz gibi isimler de paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
02.07.2023 12:59 - Son Güncelleme: 02.07.2023 12:59
Melis Sezen’in leopar bikinisiyle havuz başı pozu olay oldu! “Minik bir öpücük kondurdu” Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz...

Erkek arkadaşı Atilla Bingöl ile tatile çıkan ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.

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Melis Sezen’in leopar bikinisiyle havuz başı pozu olay oldu! “Minik bir öpücük kondurdu” Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz...

Sezen ilk olarak leopar desenli bikinisi ile havuz başında verdiği bir pozu yayınladı.

Melis Sezen’in leopar bikinisiyle havuz başı pozu olay oldu! “Minik bir öpücük kondurdu” Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz...

Art arda paylaşımlarda bulunan Sezen daha sonra tekne pozunu paylaştı ve "Omzuma güneşi koydum. Minik bir öpücük kondurdu" notunu düştü.

Melis Sezen’in leopar bikinisiyle havuz başı pozu olay oldu! “Minik bir öpücük kondurdu” Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz...

Leopar bir bikini tercih eden Sezen'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Melis Sezen’in leopar bikinisiyle havuz başı pozu olay oldu! “Minik bir öpücük kondurdu” Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz...

Ünlü ismin pozunu beğenenler arasında, Selen Görgüzel, Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz gibi isimler yer aldı.

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