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Haberler Magazin Melis Sezen'in kumsal fotoğrafları olay! Sosyeteden o isimle aşkı ortaya çıkmıştı... 'Sıcak kış' pozlarını görenler: "Biz üşüyoruz ama..."

Melis Sezen'in kumsal fotoğrafları olay! Sosyeteden o isimle aşkı ortaya çıkmıştı... 'Sıcak kış' pozlarını görenler: "Biz üşüyoruz ama..."

Melis Sezen'in kumsal fotoğrafları olay! Sosyeteden o isimle aşkı ortaya çıkmıştı... 'Sıcak kış' pozlarını görenler, "Biz üşüyoruz ama..." , "Seni görünce ben üşüdü Melis" , "Melis biz donuyoruz burada" yorumları yaptı. Playboyları peşinden koşturan Melis Sezen Miami'ye gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan Melis Sezen'in Instagram fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. Peş peşe kumsal pozları paylaşan Sezen yorum yağmuruna tutulurken özel hayatı ve fotoğrafı çeken kişi merak konusu oldu. Güzel oyuncu, dedikodulara göre uzun süredir peşinden koşan sosyetik Fethi Kamışlı'yla gizli gizli görüşmeye başladı. Peki fotoğrafları çeken Kamışlı mıydı? İşte detaylar...

27.11.2022 17:17 - Son Güncelleme: 27.11.2022 17:17
Melis Sezen’in kumsal fotoğrafları olay! Sosyeteden o isimle aşkı ortaya çıkmıştı... ’Sıcak kış’ pozlarını görenler: Biz üşüyoruz ama...

Melis Sezen'in kumsal fotoğrafları olay! Sosyeteden o isimle aşkı ortaya çıkmıştı... melis Sezen'in 'sıcak kış' pozlarını görenler, "Biz üşüyoruz ama..." yorumları yaptı.

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Melis Sezen’in kumsal fotoğrafları olay! Sosyeteden o isimle aşkı ortaya çıkmıştı... ’Sıcak kış’ pozlarını görenler: Biz üşüyoruz ama...

Sadakatsiz dizisiyle ün kazanan 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımları ve kendine has mizacıyla gündeme gelen ünlüler arasında.

Melis Sezen’in kumsal fotoğrafları olay! Sosyeteden o isimle aşkı ortaya çıkmıştı... ’Sıcak kış’ pozlarını görenler: Biz üşüyoruz ama...

Oyuncu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı ilginç dans videolarıyla geçtiğimiz dönemlerde çok konuşulmuştu.

Melis Sezen’in kumsal fotoğrafları olay! Sosyeteden o isimle aşkı ortaya çıkmıştı... ’Sıcak kış’ pozlarını görenler: Biz üşüyoruz ama...

Çeşitli gaflarıyla gündem konusu olan Sezen, bu kez paylaşımını Miami'den yaptı.

Melis Sezen’in kumsal fotoğrafları olay! Sosyeteden o isimle aşkı ortaya çıkmıştı... ’Sıcak kış’ pozlarını görenler: Biz üşüyoruz ama...

Menajeri Ufuk Ergin ile Miami'ye giden Sezen, denize girdi. Düzgün fiziği ile dikkat çeken oyuncu, yorum yağmuruna tutuldu.

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