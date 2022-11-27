Melis Sezen'in kumsal fotoğrafları olay! Sosyeteden o isimle aşkı ortaya çıkmıştı... 'Sıcak kış' pozlarını görenler: "Biz üşüyoruz ama..."
Melis Sezen'in kumsal fotoğrafları olay! Sosyeteden o isimle aşkı ortaya çıkmıştı... 'Sıcak kış' pozlarını görenler, "Biz üşüyoruz ama..." , "Seni görünce ben üşüdü Melis" , "Melis biz donuyoruz burada" yorumları yaptı. Playboyları peşinden koşturan Melis Sezen Miami'ye gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan Melis Sezen'in Instagram fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. Peş peşe kumsal pozları paylaşan Sezen yorum yağmuruna tutulurken özel hayatı ve fotoğrafı çeken kişi merak konusu oldu. Güzel oyuncu, dedikodulara göre uzun süredir peşinden koşan sosyetik Fethi Kamışlı'yla gizli gizli görüşmeye başladı. Peki fotoğrafları çeken Kamışlı mıydı? İşte detaylar...
27.11.2022 17:17 - Son Güncelleme: 27.11.2022 17:17