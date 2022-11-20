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Haberler Magazin Melis Sezen’in “En değerli varlığım” dediği annesine bakın! Sosyal medyayı salladı! Gören annesi sandı! Sadakatsiz'in Derin'iydi...

Melis Sezen’in “En değerli varlığım” dediği annesine bakın! Sosyal medyayı salladı! Gören annesi sandı! Sadakatsiz'in Derin'iydi...

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Annesi ile verdiği bir pozu yayınlayan Sezen, paylaşımının altına "Canım annem, en değerli varlığım, sonsuz şükür varlığına" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun annesini görenler ise hayran kalarak "Annesi değil ablası sanki" yorumunu yaptı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan annesi...

takvim.com.tr
20.11.2022 23:25 - Son Güncelleme: 20.11.2022 23:40
Melis Sezen’in “En değerli varlığım” dediği annesine bakın! Sosyal medyayı salladı! Gören annesi sandı! Sadakatsiz’in Derin’iydi...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Melis Sezen, iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bu kez annesinin doğum gününe özel yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

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Melis Sezen’in “En değerli varlığım” dediği annesine bakın! Sosyal medyayı salladı! Gören annesi sandı! Sadakatsiz’in Derin’iydi...

Melis Sezen, annesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sezen, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Canım annem, en değerli varlığım, sonsuz şükür varlığına. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Adın gibi ışıl ışıl olsun ömrün, seni çok seviyoruz"

Melis Sezen’in “En değerli varlığım” dediği annesine bakın! Sosyal medyayı salladı! Gören annesi sandı! Sadakatsiz’in Derin’iydi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Melis Sezen’in “En değerli varlığım” dediği annesine bakın! Sosyal medyayı salladı! Gören annesi sandı! Sadakatsiz’in Derin’iydi...

Ünlü oyuncunun annesini görenler hayran kalarak "Annesi değil ablası sanki" yorumunu yaptı.

Melis Sezen’in “En değerli varlığım” dediği annesine bakın! Sosyal medyayı salladı! Gören annesi sandı! Sadakatsiz’in Derin’iydi...

İşte başta Melis Sezen'in paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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