Melis Sezen’in “En değerli varlığım” dediği annesine bakın! Sosyal medyayı salladı! Gören annesi sandı! Sadakatsiz’in Derin’iydi...

Melis Sezen, annesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sezen, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Canım annem, en değerli varlığım, sonsuz şükür varlığına. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Adın gibi ışıl ışıl olsun ömrün, seni çok seviyoruz"