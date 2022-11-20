Melis Sezen’in “En değerli varlığım” dediği annesine bakın! Sosyal medyayı salladı! Gören annesi sandı! Sadakatsiz'in Derin'iydi...
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Annesi ile verdiği bir pozu yayınlayan Sezen, paylaşımının altına "Canım annem, en değerli varlığım, sonsuz şükür varlığına" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun annesini görenler ise hayran kalarak "Annesi değil ablası sanki" yorumunu yaptı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan annesi...
20.11.2022 23:25 - Son Güncelleme: 20.11.2022 23:40
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Melis Sezen, iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bu kez annesinin doğum gününe özel yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.
Melis Sezen, annesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sezen, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Canım annem, en değerli varlığım, sonsuz şükür varlığına. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Adın gibi ışıl ışıl olsun ömrün, seni çok seviyoruz"