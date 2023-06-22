Melis Sezen ve sevgilisi Atilla Bingöl'den düğün pozu! Bomba aşkı TAKVİM ortaya çıkarmıştı ağzı kulaklarında olan çiftten ilk fotoğraf geldi
Melis Sezen ve sevgilisi Atilla Bingöl'den düğün pozu! Bomba aşkı TAKVİM ortaya çıkarmıştı... Nisan ayında ilk kez kameralara yakalanan Melis Seze ile iş insanı Atilla Bingöl artık kaçmıyor. Arkadaşlarının düğününde ortaya çıkan ikiliden ilk fotoğraf karesi geldi. Melis Sezen ve sevgilisinin ağzı kulaklarında hallerini görenler, "Ateş bacayı fena sarmış" yorumları yapıyor. İşte ilk kez TAKVİM kameralarına yakalanan Melis Sezen ve sevgilisinden gelen o fotoğraf...
22.06.2023 16:45 - Son Güncelleme: 22.06.2023 17:24
Melis Sezen ve sevgilisi Atilla Bingöl'den düğün pozu! Bomba aşkı TAKVİM ortaya çıkarmıştı, mutuluktan ağzı kulaklarında olan çiftten ilk fotoğraf geldi.
Rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle şöhreti yakalayan Melis Sezen'in adı üniversiteden okul arkadaşı Mehmet Uygun ile anılmıştı.
Çok değil, birkaç ay sonra Melis Sezen TAKVİM kameralarına iş insanı Atilla Bingöl ile yakalanmıştı.