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Haberler Magazin Melis Sezen siyahlar içinde çiçek açtı! Göğüs dekolteli süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Tül detayı dikkat çekti

Melis Sezen siyahlar içinde çiçek açtı! Göğüs dekolteli süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Tül detayı dikkat çekti

Melis Sezen siyahlar içinde çiçek açtı! Göğüs dekolteli süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Birçok ünlü ismin katıldığı 'yaza merhaba' partisinde boy gösteren Melis Sezen, tercih ettiği elbiseyle yine sosyal medyayı salladı. Yakası çiçek detaylı süper mini elbisesi ile kamera karşısına geçen Sezen'in iddialı kıyafeti ve fit hali çok konuşuldu. İşte Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşım...

16.06.2022 22:46 - Son Güncelleme: 16.06.2022 23:17
Melis Sezen siyahlar içinde çiçek açtı! Göğüs dekolteli süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Tül detayı dikkat çekti

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen, iş ve özel hayatının yanı sıra iddialı tarzıyla da sık sık gündem olmuştu.

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Melis Sezen siyahlar içinde çiçek açtı! Göğüs dekolteli süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Tül detayı dikkat çekti

Birçok ünlü ismin katıldığı 'yaza merhaba' partisinde boy gösteren Melis Sezen, tercih ettiği elbiseyle yine çok konuşuldu.

Melis Sezen siyahlar içinde çiçek açtı! Göğüs dekolteli süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Tül detayı dikkat çekti

Yakası çiçek detaylı süper mini elbisesi ile kamera karşısına geçen Sezen'in etkinlikten görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Melis Sezen siyahlar içinde çiçek açtı! Göğüs dekolteli süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Tül detayı dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören pozlar, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Melis Sezen siyahlar içinde çiçek açtı! Göğüs dekolteli süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Tül detayı dikkat çekti

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sezen'i fazla iddialı bulurken bir kısmı "Çok güzelsin", "Asil ve zarif" gibi yorumlarını yaptı.

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