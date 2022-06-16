Melis Sezen siyahlar içinde çiçek açtı! Göğüs dekolteli süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Tül detayı dikkat çekti
Melis Sezen siyahlar içinde çiçek açtı! Göğüs dekolteli süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Birçok ünlü ismin katıldığı 'yaza merhaba' partisinde boy gösteren Melis Sezen, tercih ettiği elbiseyle yine sosyal medyayı salladı. Yakası çiçek detaylı süper mini elbisesi ile kamera karşısına geçen Sezen'in iddialı kıyafeti ve fit hali çok konuşuldu. İşte Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşım...
16.06.2022 22:46 - Son Güncelleme: 16.06.2022 23:17
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen, iş ve özel hayatının yanı sıra iddialı tarzıyla da sık sık gündem olmuştu.
Birçok ünlü ismin katıldığı 'yaza merhaba' partisinde boy gösteren Melis Sezen, tercih ettiği elbiseyle yine çok konuşuldu.