Melis Sezen şezlonguna boylu boyunca uzanıp bikinili pozunu verdi! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, yapımın final yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Tatil pozlarını Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncu, sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Sezen o pozlarına yenilerini ekledi. Bikinisi ile şezlongda çektirdiği fotoğrafları paylaşan oyuncu, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Melis Sezen'in o paylaşımı...
12.07.2022 19:40 - Son Güncelleme: 12.07.2022 19:40
Ünlü oyuncu Melis Sezen, başrollerini Caner Cindoruk ile Cansu Dere'yle paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Kısa sürede gündem olan pozlarda Melis Sezen'in fit hali dikkat çekerken bacak boyu tartışma konusu oldu.