Melis Sezen ödül töreni konuşması hakkında bakın neler söyledi! 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' diyen Melis meğer o an...
Melis Sezen ödül töreni konuşması hakkında ilk kez açıklamada bulundu. 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ninde yaptığı konuşma ve giydiği derin dekolteli beyaz elbise ile magazin gündemine bomba gibi düşen Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canandırdığı Derin karakteri ile sık sık adından söz ettiriyordu. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne kardeşi ile katılan ve hem elbisesi hem de konuşması ile geceye damga vuran başarılı oyuncu Melis, o an hakkında bakın neler söyledi...
Melis Sezen ödül töreni konuşması hakkında bakın neler söyledi... Henüz 24 yaşında olan ve günümüzün dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan başarılı isim Melis Sezen, 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ninde yaptığı konuşma ve giydiği derin dekolteli beyaz elbisesiyle çok konuşulmuştu.
"SADECE BEYAZ IŞIK GÖRDÜM"
Sezen yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Sahneye çıktım, günlerdir ne konuşacağımı düşünüyordum, konuşma hazırladık. Ama çıkmadan önce herkes çok güzel konuşuyordu. Bana geldiğince dedim ki ben galiba konuşamayacağım, teşekkür edip ineceğim. Çıktım; sadece beyaz ışık gördüm. Bir anda hafıza kaybı yaşadım. Heyecandan gözlerimi kapattım. En son ödülümü tutuyorum çünkü elimde gibi bir şey demiştim. Heyecan..."
"BU ELBİSE BENİ YANSITIYOR"
Melis Sezen, dekoltesinin sorulmasına da yanıt verdi. Sezen, "Beni yansıtan bir şey olmasını istedim. İlk ödülüm olduğu için de mutluyum. Beni yansıtmasını istedim ve bir elbise beni ancak bu kadar yansıtabilirdi." dedi.