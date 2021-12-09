Melis Sezen ödül töreni konuşması hakkında bakın neler söyledi! 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' diyen Melis meğer o an...

"SADECE BEYAZ IŞIK GÖRDÜM"

Sezen yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sahneye çıktım, günlerdir ne konuşacağımı düşünüyordum, konuşma hazırladık. Ama çıkmadan önce herkes çok güzel konuşuyordu. Bana geldiğince dedim ki ben galiba konuşamayacağım, teşekkür edip ineceğim. Çıktım; sadece beyaz ışık gördüm. Bir anda hafıza kaybı yaşadım. Heyecandan gözlerimi kapattım. En son ödülümü tutuyorum çünkü elimde gibi bir şey demiştim. Heyecan..."