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Melis İşiten ‘Beni bırakın, anneme bakın’ dedi! Annesini görenler inanamadı güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu

Melis İşiten 'Beni bırakın, anneme bakın' dedi! Meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncu Melis İşiten, bu evlilikten Ada adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle kızı Ada ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İşiten, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. İşiten, sosyal medya hesabından annesi Yasemin Sayınsoy ile yıllar önce çekildiği bir karesini paylaştı. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle sosyal medyada damga vurdu. İşte Melis İşiten'in güzeller güzeli annesi...

19.11.2021 18:43 - Son Güncelleme: 19.11.2021 18:43
Melis İşiten ‘Beni bırakın, anneme bakın’ dedi! Annesini görenler inanamadı güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu

Uraz Kaygılaroğlu ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncu Melis İşiten, bu evlilikten Ada adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle kızı Ada ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İşiten, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı.

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Melis İşiten ‘Beni bırakın, anneme bakın’ dedi! Annesini görenler inanamadı güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu

Melis İşiten, sosyal medya hesabından annesi Yasemin Sayınsoy ile yıllar önce çekildiği bir karesini paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.

Melis İşiten ‘Beni bırakın, anneme bakın’ dedi! Annesini görenler inanamadı güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu

Annesi Yasemin Sayınsoy ile objektif karşısında verdiği pozu paylaşan İşiten, gönderisine şu notu düştü: "Beni boş verip annemin 20'lerine bakayım derken anneme benzerliğime değinecektim ama Ada'yı görüp konuyu kızımın bana benzemesine getirmeyeceğim"

Melis İşiten ‘Beni bırakın, anneme bakın’ dedi! Annesini görenler inanamadı güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu

32 yaşındaki oyuncunun, paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görürken annesi güzelliğiyle büyüledi.

İşte Melis İşiten başta olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...

Melis İşiten ‘Beni bırakın, anneme bakın’ dedi! Annesini görenler inanamadı güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu

İrem Derici

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