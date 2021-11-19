Melis İşiten ‘Beni bırakın, anneme bakın’ dedi! Annesini görenler inanamadı güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu
Melis İşiten 'Beni bırakın, anneme bakın' dedi! Meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncu Melis İşiten, bu evlilikten Ada adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle kızı Ada ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İşiten, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. İşiten, sosyal medya hesabından annesi Yasemin Sayınsoy ile yıllar önce çekildiği bir karesini paylaştı. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle sosyal medyada damga vurdu. İşte Melis İşiten'in güzeller güzeli annesi...
19.11.2021 18:43
- Son Güncelleme: 19.11.2021 18:43
Melis İşiten, sosyal medya hesabından annesi Yasemin Sayınsoy ile yıllar önce çekildiği bir karesini paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.