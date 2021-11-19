Melis İşiten ‘Beni bırakın, anneme bakın’ dedi! Annesini görenler inanamadı güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu

Uraz Kaygılaroğlu ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncu Melis İşiten, bu evlilikten Ada adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle kızı Ada ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İşiten, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı.