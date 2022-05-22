Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi! Yırtmaçlı gelinliğiyle Ankara havası oynadığı anlar olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü
Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi! Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Melis Birkan, meslektaşı Aras Aydın ile iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden oyuncu çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder gibi birçok ünlü ismin katıldığı düğün töreninden görüntüler ise sosyal medyaya damga vurdu. Özellikle Melis Birkan'ın yırtmaçlı gelinliğiyle Ankara Havası oynadığı anlar çok konuşuldu. İşte ünlü çiftin sosyal medyayı ikiye bölen o dansı...
22.05.2022 18:38 - Son Güncelleme: 22.05.2022 19:03
'Issız Adam' filmi ile adını geniş kitlelere duyuran Melis Birkan ile kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın, nikah masasına oturdu.
İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Melis Birkan ile Aras Aydın'ın düğününe Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi pek çok ünlü isim katıldı.
GELİNLİĞİ VE DANSI OLAY OLDU
Sade gelinliğiyle beğeni toplayan Melis Birkan'ın derin yırtmacı gözlerden kaçmadı.