Melike Şahin sevgisiliyle aşk dolu pozlarını paylaştı '2. Hazar Ergüçlü vakası' Herkes aralarındaki yaş farkını merak ediyor
Son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Melike Şahin önceki gün sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaştı... 33 yaşındaki yetenekli şarkıcı Melike Şahin şu sıralar çok konuşulan isimlerden biri. Güzel sesi ve sevilen şarkılarıyla son döenmin yıldızlarından biri olan Melike Şahin, 300 bini aşkın takipçili Instagram hesabında önceki gün sevgilisiyle pozlarını paylaştı. Şahin, aşk dolu pozları yoruma kapattı. İşte başta Melike Şahin olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri...
29.10.2022 17:05 - Son Güncelleme: 29.10.2022 17:05
Son dönemin parlayan şarkıcılarından biri olan Melike Şahin, hemen herkes tarafından seviliyor. Melike Şahin kariyeri boyunca birçok şarkı çıkardı.
Şimdilerde müzikseverlerin gözdesi olan Melike Şahin önceki gün sevgilisiyle 5. yıl dönüm fotoğraflarını paylaştı.
Fotoğraf için '2. Hazar Ergüçlü vakası' yorumları yapıldı. İşte başta Melike Şahin olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.