Melike Öcalan'a "Bir sana elimi değdiremedim" demişti! Mehmet Ali Erbil’den ilginç taktik! Otosansür uyguladı yine dillere düştü
Melike Öcalan'a "Bir sana elimi değdiremedim" demişti! Ece Ronay'ın mesajlarını ifşa etmesiyle uzun süre magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, son olarak Melike Öcalan için sarf ettiği sözlerle adından söz ettirmişti. Melike Öcalan'a "Bir sana elimi değdiremedim" diyen Erbil'e tepkiler çığ gibi büyümüştü. Geçtiğimiz akşam bir davette görüntülenen Erbil, otosansür uyguladı. Kendisine yöneltilen sorular karşısında ilginç bir taktik uygulayan ünlü şovmen, yine sosyal medyanın diline düştü. İşte detaylar...
25.05.2022 18:19 - Son Güncelleme: 25.05.2022 18:30
Ece Ronay, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ronay ile mahkemelik olan Erbil, uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şovmen, geçen hafta ise Melike Öcalan için "Bir sana elimi değdiremedim" demiş ve birçok kişinin tepkisini çekmişti.
Mehmet Ali Erbil, geçen akşam bir davette objektiflere yansıdı. Cemiyet, iş, sanat, spor ve medya dünyasının ünlü isimlerinin bir araya geldiği törende Mehmet Ali Erbil'in önlemi dikkat çekti.