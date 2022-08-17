Melike İpek Yalova’nın eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı o da tanıdık çıktı! İsmail Hacıoğlu ile Onur Tuna’nın biricik partneri meğer...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Melike İpek Yalova, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Bir kısım tarafından Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray'a da benzetilen ünlü oyuncu, son olarak sahiplendiği can dostuyla gündeme geldi. Tedavisini üstlendiği bir sokak köpeğini sahiplenen Yalova'nın kısa sürede gündem olmasının ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk ve aile hayatı merak edilen Yalova'nın eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar inanamadı. Bakın şimdilerde İsmail Hacıoğlu ile Onur Tuna'yla kamera karşısına geçen Melike İpek Yalova'nın eski eşi kimmiş...
17.08.2022 18:08 - Son Güncelleme: 17.08.2022 18:08
Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Melike İpek Yalova, sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son olarak ise sahiplendiği can dostuyla gündeme geldi.
MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?
29 Nisan 1984 tarihi İstanbul'da dünyaya gelen Melike İpek Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Kastilya Prensesi Isabella" olarak yer aldı.