Melike İpek Yalova ve eşi Altuğ Gültan arasında soğuk rüzgarlar esiyor! 2 yıllık evlilikte boşanma krizi!
Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray'a olan benzerliği ile dikkat çeken başarılı oyuncu Melike İpek Yalova'nın, 7 yıl aşk yaşadığı ve 2 yıl önce İzmir'de dünyaevine girdiği yapımcı Altuğ Gültan ile boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Nikah töreni fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından 'hamile' olduğu iddia edilen ve iddiaları yalanlayan güzel oyuncunun aldığı karar magazin gündeminde şok etkisi yaratırken, ikiliden gelecek açıklama merak konusu oldu. Melike İpek Yalova'nın eşiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.
EŞİ BOŞANMAK İSTEMİYOR
Hürriyet'in iddiasına göre uzun bir süredir Adana'da bunulan Melike İpek Yalova eşinden boşanma kararı aldı. Melike İpek Yalova'nın, aldığı boşanma kararını eşi Altuğ Gültan'a ilettiği öğrenildi. Karar üzerine şoke olan Gültan'ın ise ayrılmak istemediği gelen iddialar arasında.
Öte yandan o dönem nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından Melike İpek Yalova'nın hamile olduğu iddia edilmiş ancak güzel oyuncu iddialara, "Beni biraz tombiş bulanlar olmuş, şöyle cevap vereyim: Hayatımda en düşük kilom 41'di. O zaman bile kavun yutmuş gibi göbeğim vardı. 'Peki nasıl bazen var göbeğin, bazen yok?' derseniz, göbeğimi içime çekmek benim ata sporum" şeklinde yorum yapmıştı. Şimdi gözler ikiliden gelecek açıklamada...
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