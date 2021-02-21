Melike İpek Yalova ve eşi Altuğ Gültan arasında soğuk rüzgarlar esiyor! 2 yıllık evlilikte boşanma krizi!

Öte yandan o dönem nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından Melike İpek Yalova'nın hamile olduğu iddia edilmiş ancak güzel oyuncu iddialara, "Beni biraz tombiş bulanlar olmuş, şöyle cevap vereyim: Hayatımda en düşük kilom 41'di. O zaman bile kavun yutmuş gibi göbeğim vardı. 'Peki nasıl bazen var göbeğin, bazen yok?' derseniz, göbeğimi içime çekmek benim ata sporum" şeklinde yorum yapmıştı. Şimdi gözler ikiliden gelecek açıklamada...

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