Melike İpek Yalova ile Uğur Güneş İtalya'da görüntülendi! O anlar sosyal medyaya damga vurdu! Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ve Yılmaz’ı...
Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol, Sibel Taşçıoğlu gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Melike İpek Yalova ile Uğur Güneş İtalya'da görüntülendi. ATV'nin sevilen dizisinde Müjgan ve Yılmaz karakterlerini canlandıran iki ünlü oyuncu, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. İkilinin o anları ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte o anlar...
28.02.2023 22:44 - Son Güncelleme: 28.02.2023 22:48
Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı ve yayınlandığı döneme damga vuran Bir Zamanlar Müjgan ve Yılmaz karakterlerini canlandıran Çukuova'da Melike İpek Yalova ile Uğur Güneş, İtalya'ya gitti.
Melike İpek Yalova ile Uğur Güneş, dizinin çok popüler olduğu İtalya'da televizyon programına katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İki ünlü oyuncu İtalya'nın en ünlü programları arasında yer alan Verissimo'ya konuk oldu.
İtalya'ya beraber giden iki oyuncu sevenlerinden büyük ilgi gördü. Uğur Güneş ve Melike İpek Yalova, tek tek İtalyan hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.