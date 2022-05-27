Melek Baykal 'ikinci evliliğimin nişan gününden' dedi görenler şaştı kaldı! İlk eşi Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sıydı ikinci bakın kimmiş...

36 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Baykal, 36 yıl evliliğini sürdürdüğü Warner Striening'le 2020'de yollarını ayırmıştı. İşte Melek Baykal'ın ilk ve ikinci eşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...