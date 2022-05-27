Melek Baykal 'ikinci evliliğimin nişan gününden' dedi görenler şaştı kaldı! İlk eşi Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sıydı ikinci bakın kimmiş
Melek Baykal 'ikinci evliliğimin nişan gününden' dedi görenler şaştı kaldı! İlk eşi Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sıydı ikinci eşi ise gündeme bomba gibi düştü. Alişan ve Çağla Şıkel'in de yer aldığı Cennet Mahallesi dizisindeki "Pembe" rolüyle hafızalarda yer edinen ve birçok dizi ve film projesinde yer alan gönüllere taht kuran Melek Baykal, Instagram'da takipçilerini yıllar öncesine götürdü.1984 yılında ikinci kez nikah masasına oturan Baykal, nişanında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, eski günleri yad etti. Ünlü oyuncu, "İkinci evliliğimin ilk adımı nişan gününden... Zayıf yıllarımı unutmuşum" dedi. Melek Baykal ilk evliliğini meslektaşı Zafer Ergin ile yapmıştı. 4 yıl evli kalan ikili 1979'da boşandı. Peki, Melek Baykal'ın ikinc eşi kim? İşte yanıtı...
Melek Baykal 'ikinci evliliğimin nişan gününden' dedi görenler şaştı kaldı! İlk eşi Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sıydı ikinci bakın kimmiş...
Melek Baykal Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Takipçilerini geçmişe götüren Melek Baykal, yıllar önce Almanya'da tanıştığı Warner Striening ile nişanında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
"İKİNCİ EVLİLİĞİMDEN"
Melek Baykal, 1984 yılında nikah masasına oturduğu Striening ile evliliğe ilk adımı attığı an verdiği pozu,"İkinci evliliğimin ilk adımı nişan gününden... Zayıf yıllarımı unutmuşum." notuyla paylaştı.
36 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ
Baykal, 36 yıl evliliğini sürdürdüğü Warner Striening'le 2020'de yollarını ayırmıştı. İşte Melek Baykal'ın ilk ve ikinci eşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...