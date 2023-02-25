Mehmet Yalçınkaya dönmedi hala ocak başında "Geldiğimden beri elime tansiyon hapı değmedi" Mehmet Şef ve Masterchef ekibi...

Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep'te mutfaklar oluşturduklarını, bundan sonra da Hatay'a gitmeyi planladıklarını dile getiren Yalçınkaya, "Şu an mutfakta bulunan herkes gönüllü. Benim burada iç huzurum yerine geldi. Ben buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum. Tansiyon hapıma daha elim değmedi. İç huzurum var. Zaten ben İstanbul'da duramadığım için yola çıktım, bu arkadaşlarımla beraber." diye konuştu.