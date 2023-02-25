Mehmet Yalçınkaya dönmedi hala ocak başında "Geldiğimden beri elime tansiyon hapı değmedi" Mehmet Şef ve Masterchef ekibi...
Binlerce kişinin ölümüne neden olan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Tek yürek halinde mücadele devam ederken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibi sıcak yemek için deprem bölgesinin yolunu tutmuştu. Deprem bölgesine yardıma koşan Mehmet Yalçınkaya günlerdir sahra mutfağında canla başla çalışıyordu. Desteklere devam edeceklerini belirten Mehmet Yalçınkaya, yeni bir açıklamada bulundu. Yalçınkaya, "Buradaki bir kardeşimize bir tas çorba vermek benim içimin ferahlamasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.
25.02.2023 15:58 - Son Güncelleme: 25.02.2023 16:46
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen şef Mehmet Yalçınkaya ve gönüllü ekibi, depremzedeler için yemek yapıyor.
Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep'te mutfaklar oluşturduklarını, bundan sonra da Hatay'a gitmeyi planladıklarını dile getiren Yalçınkaya, "Şu an mutfakta bulunan herkes gönüllü. Benim burada iç huzurum yerine geldi. Ben buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum. Tansiyon hapıma daha elim değmedi. İç huzurum var. Zaten ben İstanbul'da duramadığım için yola çıktım, bu arkadaşlarımla beraber." diye konuştu.