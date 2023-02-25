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Haberler Magazin Mehmet Yalçınkaya dönmedi hala ocak başında "Geldiğimden beri elime tansiyon hapı değmedi" Mehmet Şef ve Masterchef ekibi...

Mehmet Yalçınkaya dönmedi hala ocak başında "Geldiğimden beri elime tansiyon hapı değmedi" Mehmet Şef ve Masterchef ekibi...

Binlerce kişinin ölümüne neden olan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Tek yürek halinde mücadele devam ederken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibi sıcak yemek için deprem bölgesinin yolunu tutmuştu. Deprem bölgesine yardıma koşan Mehmet Yalçınkaya günlerdir sahra mutfağında canla başla çalışıyordu. Desteklere devam edeceklerini belirten Mehmet Yalçınkaya, yeni bir açıklamada bulundu. Yalçınkaya, "Buradaki bir kardeşimize bir tas çorba vermek benim içimin ferahlamasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

25.02.2023 15:58 - Son Güncelleme: 25.02.2023 16:46
Mehmet Yalçınkaya dönmedi hala ocak başında Geldiğimden beri elime tansiyon hapı değmedi Mehmet Şef ve Masterchef ekibi...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen şef Mehmet Yalçınkaya ve gönüllü ekibi, depremzedeler için yemek yapıyor.

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Mehmet Yalçınkaya dönmedi hala ocak başında Geldiğimden beri elime tansiyon hapı değmedi Mehmet Şef ve Masterchef ekibi...

Şefler Yalçınkaya, Sergen Özen, Tahsin Küçük, Burak Kaya ve diğer gönüllülerden oluşan ekip, ilçedeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdu yemekhanesinde günlük 2 bin kişilik yemek çıkartıyor.

Mehmet Yalçınkaya dönmedi hala ocak başında Geldiğimden beri elime tansiyon hapı değmedi Mehmet Şef ve Masterchef ekibi...

Sabahın ilk ışıklarıyla ocağın başına geçen şefler, kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini özenle hazırlıyor. Yalçınkaya, tamamen gönüllülük esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Mehmet Yalçınkaya dönmedi hala ocak başında Geldiğimden beri elime tansiyon hapı değmedi Mehmet Şef ve Masterchef ekibi...

Gittikleri yerlerde kesinlikle sivil toplum örgütlerine yük olmadıklarını ifade eden Yalçınkaya, genellikle yemekleri öğrenci yurtları veya sahra çadırlarında yaptıklarını anlattı.

Mehmet Yalçınkaya dönmedi hala ocak başında Geldiğimden beri elime tansiyon hapı değmedi Mehmet Şef ve Masterchef ekibi...

Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep'te mutfaklar oluşturduklarını, bundan sonra da Hatay'a gitmeyi planladıklarını dile getiren Yalçınkaya, "Şu an mutfakta bulunan herkes gönüllü. Benim burada iç huzurum yerine geldi. Ben buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum. Tansiyon hapıma daha elim değmedi. İç huzurum var. Zaten ben İstanbul'da duramadığım için yola çıktım, bu arkadaşlarımla beraber." diye konuştu.

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