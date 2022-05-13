Mehmet Şef'in yerini dolduracak! CZN Burak, Nusret deniliyordu ama Acun Acun Ilıcalı o ünlü isimle... Masterchef'in yeni jürisi bakın kim oldu!

TV8'in ilgi ile takip edilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye Temmuz ayında başlıyor. Acun Ilıcalı Dominik'ten açıklama yaptı. Aksiyon dolu yarışmanın ünlü jürilerinden biriyle yollarını ayıran Ilıcalı'nın ünlü bir isimle anlaştığı iddia edildi. Mehmet Şef'in bu sene yarışmada olmayacağı öğrenilirken yerine kimin geleceği merak ediliyordu. Ortaya atılan bir iddia gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın o ismi ikna ettiği konuşuluyor. İşte 2022 MasterChef Türkiye yeni jüri üyeleri...