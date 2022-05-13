Mehmet Şef'in yerini dolduracak! CZN Burak, Nusret deniliyordu ama Acun Acun Ilıcalı o ünlü isimle... Masterchef'in yeni jürisi bakın kim oldu!
Masterchef yarışmasının yeni sezonu merakla beklenirken jüri koltuğundan bir isim ayrıldı. Mehmet Yalçınkaya'nın Masterchef yarışmasıyla anlaşması sona erdi. Yarışmanın yeni jürisinin kim olacağı merak edilirken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir CZN Burak ya da Nusret'in gelebileceği konuşulsa da Acun Ilıcalı'nın başka bir isimle anlaştığı öne sürüldü. Yeni jüri olacağı iddia edilen isim de yabancı değil. Yemek konusunda adını duyurmayı başaran Arda Türkmen'in Mehmet Yalçınkaya'nın yerini dolduracağı yorumları gelmeye başladı bile. İşte detaylar...
TV8'in ilgi ile takip edilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye Temmuz ayında başlıyor. Acun Ilıcalı Dominik'ten açıklama yaptı. Aksiyon dolu yarışmanın ünlü jürilerinden biriyle yollarını ayıran Ilıcalı'nın ünlü bir isimle anlaştığı iddia edildi. Mehmet Şef'in bu sene yarışmada olmayacağı öğrenilirken yerine kimin geleceği merak ediliyordu. Ortaya atılan bir iddia gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın o ismi ikna ettiği konuşuluyor. İşte 2022 MasterChef Türkiye yeni jüri üyeleri...
TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Masterchef şu sıralar jüri üyeleri arasındaki gerginliklerle gündemden düşmüyor. Sezon finali yapan programda Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı ile maaş konusunda anlaşamadığı ileri sürüldü.
MEHMET ŞEF YOLLARI AYIRDI
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili gündeme gelen iddia seyircilerin yüzünü astı. Gazeteci Arif Hür'ün iddiasına göre, Şef Mehmet Yalçınkaya Masterchef 2022 sezonunda yer almayacak.
ACUN, MAAŞA İKNA EDEMEDİ
Geçen sezon Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'yla tartıştığı iddia edilmişti. Yalçınkaya çıkan haberlerin gerçek olmadığını açıklamıştı.
Yeni sezonda Yalçınkaya'nın maaş konusunda anlaşamadığı Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı düşünülüyor.
Öte yandan Mehmet Şef'in kendi işletmesine daha çok vakit ayırmak istediği öne sürülse de, Ilıcalı'nın kalması için ikna etmek istediği konuşuldu.