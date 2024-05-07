Mehmet Günsür'ün sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 18 yıl aynı yastığa baş koydular! Evli, mutlu ve 3 çocuklu! "Şehzade Mustafa hangi ara..."

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün eşi Katerina Mongio, magazin dünyasında büyük ilgi çekiyor. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin üç çocuğu bulunuyor. 2006 yılında evlenen Günsür ve Mongio'nun aile hayatı, merak edilen detaylarla dolu. Ünlü oyuncunun hayranları, çiftin çocuklarına dair bilgi almak için sabırsızlanıyor. Bu yazımızda, Mehmet Günsür ve ailesinin özel hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik. İşte, sevilen oyuncunun eşi ve çocukları hakkında bilinmeyenler...
Mehmet Günsür, hem oyunculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncunun evlilik ve aile hayatı, hayranlarını şaşırtıyor. 2006 yılında belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile evlenen Günsür'ün, üç çocuğunun olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşıyor.
Günsür, eşiyle bir film setinde tanıştıklarını ve kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını belirtiyor.
Maya, Ali ve Chloe adındaki üç çocuklarıyla mutlu bir aile hayatı yaşayan Günsür, ailesini kameralardan ve medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.