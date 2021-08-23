Mehmet Erdem ile düğün hazırlığında olan Vildan Atasever'in yüzüğü göründü! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...
Mehmet Erdem ile düğün hazırlığında olan Vildan Atasever'in yüzüğü göründü! Bir dargın bir barışık çifin aşkı 2020'nin ekim ayında başlamış ancak bu ilişki 3 ay sürmüştü. Sessiz sedasız ilişkilerini noktalandıran ikili, "Aşk yeniden" dedi üzerine bir de evlilik kararı aldı. Önceki gün Ulus'ta objektiflere takılan Vildan Mehmet ikilisinden Atasever'in tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekti. Sık sık tartışan ünlü çiftin düğün tarihi netleşti. İşte Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'in düğün tarihi...
Vildan Atasever Mehmet Erdem ile nikah masasına oturuyor! Sık sık tartışan ve sürekli ayrılıp barışan ünlü oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem, yaz ayının başında evlilik kararı almıştı. Evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Atasever'in tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekti.
HASTANEYE GİTTİLER
Ünlü çift, önceki gün Ulus Liv Hospital'da objektife yansıdı. Siyah kombinleriyle dikkat çeken Atasever ile Erdem, görüntülendiklerini fark edince bulundukları yerden uzaklaştı. Kendilerine yöneltilen sorulara "Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sonra konuşuruz" diyen çift, taksiye binerek oradan ayrıldı.
Vildan Atasever'in tektaş yüzüğü ve alyansı ile Mehmet Erdem'in alyansı da dikkatlerden kaçmadı.