Mehmet Erdem ile düğün hazırlığında olan Vildan Atasever’in yüzüğü göründü! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...

HASTANEYE GİTTİLER



Ünlü çift, önceki gün Ulus Liv Hospital'da objektife yansıdı. Siyah kombinleriyle dikkat çeken Atasever ile Erdem, görüntülendiklerini fark edince bulundukları yerden uzaklaştı. Kendilerine yöneltilen sorulara "Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sonra konuşuruz" diyen çift, taksiye binerek oradan ayrıldı.



Vildan Atasever'in tektaş yüzüğü ve alyansı ile Mehmet Erdem'in alyansı da dikkatlerden kaçmadı.