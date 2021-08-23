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Mehmet Erdem ile düğün hazırlığında olan Vildan Atasever'in yüzüğü göründü! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...

Mehmet Erdem ile düğün hazırlığında olan Vildan Atasever'in yüzüğü göründü! Bir dargın bir barışık çifin aşkı 2020'nin ekim ayında başlamış ancak bu ilişki 3 ay sürmüştü. Sessiz sedasız ilişkilerini noktalandıran ikili, "Aşk yeniden" dedi üzerine bir de evlilik kararı aldı. Önceki gün Ulus'ta objektiflere takılan Vildan Mehmet ikilisinden Atasever'in tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekti. Sık sık tartışan ünlü çiftin düğün tarihi netleşti. İşte Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'in düğün tarihi...

23.08.2021 10:54 - Son Güncelleme: 23.08.2021 10:54
Mehmet Erdem ile düğün hazırlığında olan Vildan Atasever’in yüzüğü göründü! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...

Vildan Atasever Mehmet Erdem ile nikah masasına oturuyor! Sık sık tartışan ve sürekli ayrılıp barışan ünlü oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem, yaz ayının başında evlilik kararı almıştı. Evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Atasever'in tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekti.

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Mehmet Erdem ile düğün hazırlığında olan Vildan Atasever’in yüzüğü göründü! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...

HASTANEYE GİTTİLER

Ünlü çift, önceki gün Ulus Liv Hospital'da objektife yansıdı. Siyah kombinleriyle dikkat çeken Atasever ile Erdem, görüntülendiklerini fark edince bulundukları yerden uzaklaştı. Kendilerine yöneltilen sorulara "Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sonra konuşuruz" diyen çift, taksiye binerek oradan ayrıldı.

Vildan Atasever'in tektaş yüzüğü ve alyansı ile Mehmet Erdem'in alyansı da dikkatlerden kaçmadı.

Mehmet Erdem ile düğün hazırlığında olan Vildan Atasever’in yüzüğü göründü! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...

Mehmet Erdem ve Vildan Atasever'in 2021 senesinin Eylül ayında nikah masasına oturacakları konuşuluyordu. Ünlü çiftin nikah tarihi netleşti.

Mehmet Erdem ile düğün hazırlığında olan Vildan Atasever’in yüzüğü göründü! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem 9 Eylül tarihinde Beyoğlu'nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek.

Mehmet Erdem ile düğün hazırlığında olan Vildan Atasever’in yüzüğü göründü! İşte ünlü çiftin nikah tarihi...

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Yeniden nikah masasına oturacak olan Vildan Atasever, 2010 yılında evlendiği oyuncu İsmail Hacıoğlu ile 21.01.2015 tarihinde anlaşmalı boşandı.

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