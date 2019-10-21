Mehmet Erdem cemiyet hayatından uzak kalamıyor! Şarkıcı Mehmet Erdem'in yeni sevgilisi bu kez bakın kim çıktı
Mehmet Erdem, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Gül Gölge ile olan birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız sonlandırdı. Şarkıcı Mehmet Erdem bu kez de başka bir sosyetik güzelle anıldı. İddialara göre 41 yaşındaki Erdem, sosyetik iş kadını Elif Dürüst ile görüşmeye başladı. Hatta ikili, geçtiğimiz ay Bodrum Gündoğan'da bir mekanın kapanış partisine katıldı. İşte Mehmet Erdem'in yeni sevgilisi...
21.10.2019 09:43
- Son Güncelleme: 21.10.2019 09:43
Mehmet Erdem sosyete hayatından uzak kalamıyor! 41 yaşındaki Mehmet Erdem, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Gül Gölge ile başladığı sürpriz ilişkiyi geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız bitirmişti. Bu aşkla sosyetenin gündemi olan Erdem, yine dillerde... Ünlü şarkıcı, bu kez de sosyetik iş kadını Elif Dürüst ile görüşmeye başlamış. Hatta ikili, geçtiğimiz ay Bodrum Gündoğan'da bir mekanın kapanış partisine bile birlikte katılmışlar.
ESKİ SEVGİLİ GÜL GÖLGE
Birkaç cemiyet partisine de birlikte katılan ikilinin aşk yaşadığı iddia ediliyor... İşin bir diğer şaşırtıcı yarı ise Elif Dürüst ile Gül Gölge, bir dönem iyi arkadaş olmalarına rağmen şimdilerde birbirlerine selam bile vermiyormuş. İşte Mehmet Erdem'in yeni sosyetik sevgilisi...
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