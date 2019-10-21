GaleriMagazin

Mehmet Erdem cemiyet hayatından uzak kalamıyor! Şarkıcı Mehmet Erdem'in yeni sevgilisi bu kez bakın kim çıktı

Mehmet Erdem, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Gül Gölge ile olan birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız sonlandırdı. Şarkıcı Mehmet Erdem bu kez de başka bir sosyetik güzelle anıldı. İddialara göre 41 yaşındaki Erdem, sosyetik iş kadını Elif Dürüst ile görüşmeye başladı. Hatta ikili, geçtiğimiz ay Bodrum Gündoğan'da bir mekanın kapanış partisine katıldı. İşte Mehmet Erdem'in yeni sevgilisi...

21.10.2019 09:43 - Son Güncelleme: 21.10.2019 09:43
Mehmet Erdem cemiyet hayatından uzak kalamıyor! Şarkıcı Mehmet Erdem'in yeni sevgilisi bu kez bakın kim çıktı

Mehmet Erdem sosyete hayatından uzak kalamıyor! 41 yaşındaki Mehmet Erdem, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Gül Gölge ile başladığı sürpriz ilişkiyi geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız bitirmişti. Bu aşkla sosyetenin gündemi olan Erdem, yine dillerde... Ünlü şarkıcı, bu kez de sosyetik iş kadını Elif Dürüst ile görüşmeye başlamış. Hatta ikili, geçtiğimiz ay Bodrum Gündoğan'da bir mekanın kapanış partisine bile birlikte katılmışlar.

Mehmet Erdem cemiyet hayatından uzak kalamıyor! Şarkıcı Mehmet Erdem'in yeni sevgilisi bu kez bakın kim çıktı

ESKİ SEVGİLİ GÜL GÖLGE

Birkaç cemiyet partisine de birlikte katılan ikilinin aşk yaşadığı iddia ediliyor... İşin bir diğer şaşırtıcı yarı ise Elif Dürüst ile Gül Gölge, bir dönem iyi arkadaş olmalarına rağmen şimdilerde birbirlerine selam bile vermiyormuş. İşte Mehmet Erdem'in yeni sosyetik sevgilisi...

Mehmet Erdem cemiyet hayatından uzak kalamıyor! Şarkıcı Mehmet Erdem'in yeni sevgilisi bu kez bakın kim çıktı

YENİ SEVGİLİ ELİF DÜRÜST

Mehmet Erdem cemiyet hayatından uzak kalamıyor! Şarkıcı Mehmet Erdem'in yeni sevgilisi bu kez bakın kim çıktı

NAZ ELMAS'IN SEVGİLİSİ EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

Naz Elmas'ın sevgilisi Erol Özmandıracı iş adamıdır. 2015 yazında Bodrum'da 'Cicişler' lakaplı Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerle çapkınlık yaparken yakalanan ünlü patronun bu kaçamağı üzerine eşi Ceylin
Altunç boşanma davası açtı.

Mehmet Erdem cemiyet hayatından uzak kalamıyor! Şarkıcı Mehmet Erdem'in yeni sevgilisi bu kez bakın kim çıktı

GÖNÜL YAZAR'IN SEVGİLİSİ...

Geçtiğimiz 12 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayan ünlü sanatçının yaklaşık 1 buçuk yıldır yönetmen Rüzgar Mağden ile birlikte olduğu ortaya çıktı..

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Alişan'dan kendisine pinti diyenlere 600 bin TL'lik gol! Buse Varol'a öyle bir şey aldı ki...
Alişan'dan kendisine pinti diyenlere 600 bin TL'lik gol! Buse Varol'a öyle bir şey aldı ki...