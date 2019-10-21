Mehmet Erdem cemiyet hayatından uzak kalamıyor! Şarkıcı Mehmet Erdem'in yeni sevgilisi bu kez bakın kim çıktı

Mehmet Erdem sosyete hayatından uzak kalamıyor! 41 yaşındaki Mehmet Erdem, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Gül Gölge ile başladığı sürpriz ilişkiyi geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız bitirmişti. Bu aşkla sosyetenin gündemi olan Erdem, yine dillerde... Ünlü şarkıcı, bu kez de sosyetik iş kadını Elif Dürüst ile görüşmeye başlamış. Hatta ikili, geçtiğimiz ay Bodrum Gündoğan'da bir mekanın kapanış partisine bile birlikte katılmışlar.