Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'ye ev konusunda destek çıkmıştı! İbrahim Çelikkol suskunluğunu bozdu: "Müsait olduklarında..."
Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'ye ev konusunda destek çıkmıştı! İbrahim Çelikkol suskunluğunu bozdu. Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da evlenmiş 30 Eylül'de ise tek celsede boşanmıştı... Evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi de alıp gittiği iddia edilen Mehmet Dinçerler yeni evine geçmek için gün sayarken, ünlü şarkıcı ise Dinçerler ile yaşadığı evde kalmaya devam ediyor. Hadise'nin yaşadığı Riva'daki evin İbrahim Çelikkol'un olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği, Hadise'nin zor durumda kaldığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcıya destek olan İbrahim Çelikkol konuyla ilgili ilk kez konuştu.
"MÜSAİT OLDUKLARINDA..."
Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'ye ev konusunda destek çıkmıştı! İbrahim Çelikkol suskunluğunu bozdu.
5 ay önce sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldı. "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasında bulunan Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER'İN BOŞANMA NEDENİ
30 Nisan'da evlenen ve 30 Eylül'de ise tek celsede boşanan çiftin boşanma nedeni olarak, Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi olduğu ileri sürülmüştü. O görüntülere eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdiği ortaya çıkmıştı.
"SEN EVLİSİN"
İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailenin, Hadise'ye, "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya kararı verdiği söylentileri Hadise'nin, "Mehmet sanat hayatımı kısıtlıyor" ifadesini de doğrular nitelikteydi.
Biten evliliğin ardından şoke eden bir iddialar peş peşe geldi. Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırdığı gündeme geldi.