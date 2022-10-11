Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu'nun Yunanistan tatilindeki o görüntüsü olay olmuştu! Hülya Avşar: "Kızımı yakıştırdıkları şey..."

"KAFAYI YEMİŞLER"

Önceki gün kameralara takılan Hülya Avşar "Mehmet Dinçerler ile kızınız Zehra aşk mı yaşıyor?" sorusu karşısında resmen buz kesti. Suratı düşen Avşar kızı önce sessizce aracına bindi. Daha sonra ise sessizliğini bozup "Sence? Bana bak böyle sorular sorarsan hiçbir soruna cevap vermem" diyerek sitem etti. tv 100'ün haberine göre; "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi? Benim kızıma böyle bir şey yakıştırabiliyor musunuz?" diyerek sitemlerine devam eden Hülya Avşar iddiada bulunan gazeteciler için "Kafayı yemişler" dedi.