Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu'nun Yunanistan tatilindeki o görüntüsü olay olmuştu! Hülya Avşar: "Kızımı yakıştırdıkları şey..."
Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu'nun Yunanistan tatilindeki o görüntüsü olay olmuştu! Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerler'le ilgili yazılan 'aşk' haberlerine tepki gösterdi. 59 yaşına giren Hülya Avşar, doğum gününde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir araya geldi. Mekan çıkışında kameralara takılan Hülya Avşar, "Kızınız Zehra ile Mehmet Dinçerler aşk mı yaşıyor?" sorusuna sitem ederek yanıt verdi. 30 Nisan'da evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşanmıştı...
"KIZIMI YAKIŞTIRDIKLARI ŞEYE BAKIN!"
Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu'nun Yunanistan tatilindeki o görüntüsü olay olmuştu! Hülya Avşar, "Mehmet Dinçerler ile kızınız Zehra aşk mı yaşıyor?" sorusu karşısında resmen buz kesti ardından bakın neler söyledi.
ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU İLE BAŞ BAŞA GÖRÜNTÜLENDİ
Mehmet Dinçerler, boşanma davasına 2 gün kala sanatçı Hülya Avşar ve futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi.
"KAFAYI YEMİŞLER"
Önceki gün kameralara takılan Hülya Avşar "Mehmet Dinçerler ile kızınız Zehra aşk mı yaşıyor?" sorusu karşısında resmen buz kesti. Suratı düşen Avşar kızı önce sessizce aracına bindi. Daha sonra ise sessizliğini bozup "Sence? Bana bak böyle sorular sorarsan hiçbir soruna cevap vermem" diyerek sitem etti. tv 100'ün haberine göre; "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi? Benim kızıma böyle bir şey yakıştırabiliyor musunuz?" diyerek sitemlerine devam eden Hülya Avşar iddiada bulunan gazeteciler için "Kafayı yemişler" dedi.