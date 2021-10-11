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Haberler Magazin Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'den annesiyle 'asansör önü' pozu! Hadise'nin 'Kraliçe'si Gülnihal Açıkgöz sosyal medya gündeminde

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'den annesiyle 'asansör önü' pozu! Hadise'nin 'Kraliçe'si Gülnihal Açıkgöz sosyal medya gündeminde

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'den annesiyle 'asansör önü' pozu! Hadise'nin 'Kraliçe'si Gülnihal Açıkgöz sosyal medya gündeminde... Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Yaklaşık üç aydır iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte olan Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz ile bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcının 'Kraliçe' notunu düştüğü kareyi görenler, "düşman çatlattılar" yorumları yaptı. İşte Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

11.10.2021 17:41 - Son Güncelleme: 11.10.2021 18:03
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den annesiyle ’asansör önü’ pozu! Hadise’nin ’Kraliçe’si Gülnihal Açıkgöz sosyal medya gündeminde

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile asansör önünde verdiği pozlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den annesiyle ’asansör önü’ pozu! Hadise’nin ’Kraliçe’si Gülnihal Açıkgöz sosyal medya gündeminde

Son dönemde tarzı, değişimi ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Hadise, Instagram'dan annesi ile fotoğraflar paylaştı.

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den annesiyle ’asansör önü’ pozu! Hadise’nin ’Kraliçe’si Gülnihal Açıkgöz sosyal medya gündeminde

Hadise ve annesinin hayli mutlu olduğu fotoğraflara, " düşman çatlattılar" yorumları yapıldı.

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den annesiyle ’asansör önü’ pozu! Hadise’nin ’Kraliçe’si Gülnihal Açıkgöz sosyal medya gündeminde

İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi ile olan paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin aileleri...

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den annesiyle ’asansör önü’ pozu! Hadise’nin ’Kraliçe’si Gülnihal Açıkgöz sosyal medya gündeminde

HADİSE VE ANNESİ

Gülnihal Açıkgöz

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