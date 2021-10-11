Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'den annesiyle 'asansör önü' pozu! Hadise'nin 'Kraliçe'si Gülnihal Açıkgöz sosyal medya gündeminde
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'den annesiyle 'asansör önü' pozu! Hadise'nin 'Kraliçe'si Gülnihal Açıkgöz sosyal medya gündeminde... Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Yaklaşık üç aydır iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte olan Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz ile bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcının 'Kraliçe' notunu düştüğü kareyi görenler, "düşman çatlattılar" yorumları yaptı. İşte Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...
11.10.2021 17:41
- Son Güncelleme: 11.10.2021 18:03
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile asansör önünde verdiği pozlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.