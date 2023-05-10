Mehmet Aslantuğ'un psikolojsinin bozuk olduğu ve parasının bittiği iddia edilmişti! Arzum Onan'dan yeni açıklama! Neden boşanıyorlar merak ediliyordu
1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Arzum Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile nikah masasına oturdu. O günden bu yana sürdürdükleri evlilikle ilgili geçtiğimiz günlerde boşanma iddiları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un seçim nedeniyle de boşanmayı yalvar yakar ertelettiği iddialar arasındaydı. Önce boşanma iddilarını yalanlayan çift üzerinden çok geçmeden boşanma iddialarını doğruladı. 27 yıllık evliliklerini neden bitirdikleri merak edilen çiftten Arzum Onan önceki gün annesiyle görüntülendi. Annesinin zerafeti göz kamaştırırken Onan'dan yeni bir açıklama da geldi.
Geçtiğimiz günlerde çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdığı iddia edilmişti. Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldiği ve sesinin kısıldığı iddialar arasındaydı.
Tüm bu iddiaların ardından Arzum Onan'dan bir paylaşım gelmiş, Mehmet Aslantuğ'da altına yorum yapmıştı. Onan şunları söylemişti:
"Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez"
"BOŞANMAK İSTEYEN MEHMET"
Daha önce yaptıkları açıklama evliliklerinde sorun yaşadıklarını doğrulayan Onan, ardından yeni bir paylaşım yaparak ayrılık iddialarını doğruladı. Onan, Instagram hesabından eşiyle fotoğrafını yayınlayarak 29 Mayıs'ta boşanacaklarını duyurdu. Onan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik.
Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek!
Sevgiyle, sükunetle…