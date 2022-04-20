Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can sevgilisiyle pozunu ilk kez paylaştı! Arzum Onan’ın müstakbel gelinini gören inanamadı “Arzum’un kopyası”
1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 1996 yılında nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Can adında bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can büyüdü ve anne-babasının izinden gitti. Oyuncu olma kararı alan Aslantuğ, bir ajans ile sözleşme imzalayıp uzun süre gündem oldu. En az annesi ve babası kadar dikkat çeken Can Aslantuğ, şimdi ise sevgilisiyle yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Son haliyle dikkat çeken Aslantuğ'un kız arkadaşını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Arzum Onan'ın müstakbel gelini ile benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. İşte Can Aslantuğ'un güzeller güzeli sevgilisi...
20.04.2022 19:20 - Son Güncelleme: 20.04.2022 19:20
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 1996 yılında nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Can adında bir oğulları oldu.
Oyuncu olma kararı alıp geçen günlerde bir ajansa kayıt olan Can, uzun süre adından söz ettirdi. 21 yaşındaki Can Aslantuğ, önceki gün sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Takipçileri Gümüşçüoğlu'nu, müstakbel kayınvalidesi Arzum Onan'a benzetti. Kullanıcılar, "Vallahi Arzum Onan sandım" ve "Gülüşleri çok benziyor." şeklinde yorumlarda bulundu.