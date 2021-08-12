Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Arzum Onan’ın biricik eşi meğer o ünlüyle...

Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında kendisi gibi oyuncu olan Arzum Onan ile nikah masasına oturdu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın çocukları Can ise 2000 yılında dünyaya geldi.