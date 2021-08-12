Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Arzum Onan’ın biricik eşi meğer o ünlüyle...
Mehmet Aslantuğ'un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Arzum Onan ile mutlu bir evlilik sürdüren Mehmet Aslantuğ'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Arzum Onan ile 1996 yılında nikah masasına oturan oyuncunun, özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Aslantuğ hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenince ise şaştı kaldı. İşte Mehmet Aslantuğ'un eski sevgilisi...
12.08.2021 18:48
- Son Güncelleme: 13.08.2021 15:28
Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında kendisi gibi oyuncu olan Arzum Onan ile nikah masasına oturdu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın çocukları Can ise 2000 yılında dünyaya geldi.
Arzum Onan ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslantuğ'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.