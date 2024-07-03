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Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi şoke etti! 27 yıllık eski eşi Arzum Onan'dan önce meğer Hülya Avşar'ın...

Mehmet Aslantuğ'un eski sevgilisi bakın kim çıktı! 1996 yılında Arzum Onan ile nikah masasına oturan Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliği tek celsede sonlandırdı. Hatta çiftin boşanmaya el ele gelmesi 2023 yılının bomba magazin olayı oldu ve günlerce konuşulmaya devam etti. Son olarak Arzum Onan'ın yeni bir aşka yelken açmasıyla Mehmet Aslantuğ'un eski aşk hayatı merak konusu oldu. Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'dan önce meğer Hülya Avşar'ın eski eşinin...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 21:50 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 21:50
Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi şoke etti! 27 yıllık eski eşi Arzum Onan’dan önce meğer Hülya Avşar’ın... 1

Son olarak Arzum Onan'ın yeni bir aşka yelken açmasıyla Mehmet Aslantuğ'un eski aşk hayatı merak konusu oldu. Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'dan önce meğer Hülya Avşar'ın eski eşinin...

Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi şoke etti! 27 yıllık eski eşi Arzum Onan’dan önce meğer Hülya Avşar’ın... 2

Mehmet Aslantuğ ve eski eşi Arzum onan hiç kuşkuşuz magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi şoke etti! 27 yıllık eski eşi Arzum Onan’dan önce meğer Hülya Avşar’ın... 3

27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren çift, boşanmaya el ele gelmeleriyle magazin manşetlerinde haftalarca yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde oğulları Can'ın mezuniyet günüyle eski çift yeniden konuşulmaya başlandı.

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