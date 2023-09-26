Mehmet Aslantuğ'un doğum günü paylaşımına Arzum Onan'dan flaş yorum "Başka duygularla yeni bir sayfa açıncaya kadar..."

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür hre hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'Bekar hayatını' paylaşan ancak anında silen Aslantuğ konuya açıklık getirirken hemen ardından bir de doğum günü paylaşımı yaptı. Paylaşıma ilk yorum ise Arzum Onan'dan geldi.