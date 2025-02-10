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Mehmet Aslantuğ'a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan'dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

Ekranların tanınan ismi Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl 27 yıllık eşi Arzum Onan ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmeyen Aslantuğ, aşk orucunu bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisine yazdığı aşk şiiriyle gündeme gelirken, bu romantik paylaşımına Kardelenler dizisinde rol alan oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi yorum yazdı.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 22:17 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 22:17
Mehmet Aslantuğ’a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan’dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan geçtiğimiz yıl el ele girdikleri boşanma davasından el ele çıkıp 27 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirdi.

Mehmet Aslantuğ’a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan’dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

27 yıllık evliliğin bitmesinin ardından Arzum Onan gönlünü Orkan Özkan'a kaptırsa da Mehmet Aslantuğ'un özel hayatı sessizliğini korudu.

Mehmet Aslantuğ’a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan’dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

ARZUM ONAN'IN YERİNİ CANAN ŞAHİN ALDI

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ aşk orucunu sonunda bozdu.

Mehmet Aslantuğ’a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan’dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

Mehmet Aslantuğ uzman psikolog Canan Şahin'le beraberlik yaşadığını duyurdu.

Mehmet Aslantuğ’a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan’dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

İLK KEZ PAYLAŞTI

Mehmet Aslantuğ Arzum Onan'la boşandıktan sonra ilk kez özel hayatıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Mehmet Aslantuğ’a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan’dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

ŞİİR YAZDIRAN AŞK

63 yaşındaki Mehmet Aslantuğ sosyal medya hesabından paylaştığı sevgilisinin dans ederken ve meditasyon yaparken çekilen fotoğraflarının altına şu şiiri yazdı:

Mehmet Aslantuğ’a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan’dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

"KAPTANIN SEYİR DEFTERİ

Bi bakış bile yetermiş ya

Her şeyi anlatmaya

E yetmesin mi

Çıkar bakışmayı

Mesela sevgiden

Olmaz ki

Velhasıl

Bakışarak geldik

Bakışarak gideceğiz


Öyleyse hoşgeldiniz

Bedeni unutmuş bi zihnin

Dansla terapi edilebildiğini

Nihayet

Siz öğrettiniz🌹"

Mehmet Aslantuğ’a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan’dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

OĞLUNUN KIZ ARKADAŞINDAN DESTEK YORUMU
Mehmet Aslantuğ'un şiirli aşk ilanına, yakın dostlarının yanı sıra bugün yeni bölümü yayınlanacak olan Kardelenler dizisinde rol alan oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi Lal Gümüşcüoğlu da mavi kalpler atarak destek verdi.

Mehmet Aslantuğ’a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan’dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

MEHMET ASLANTUĞ

Mehmet Aslantuğ’a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan’dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ

Mehmet Aslantuğ’a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan’dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

MEHMET ASLANTUĞ