Mehmet Aslantuğ’a şiir yazdıran aşk! Arzum Onan’dan sonra gönlünü o isme kaptırdı: Müstakbel gelinden kalpli destek

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan geçtiğimiz yıl el ele girdikleri boşanma davasından el ele çıkıp 27 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirdi.
27 yıllık evliliğin bitmesinin ardından Arzum Onan gönlünü Orkan Özkan'a kaptırsa da Mehmet Aslantuğ'un özel hayatı sessizliğini korudu.
ARZUM ONAN'IN YERİNİ CANAN ŞAHİN ALDI
27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ aşk orucunu sonunda bozdu.
Mehmet Aslantuğ uzman psikolog Canan Şahin'le beraberlik yaşadığını duyurdu.
İLK KEZ PAYLAŞTI
Mehmet Aslantuğ Arzum Onan'la boşandıktan sonra ilk kez özel hayatıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
ŞİİR YAZDIRAN AŞK
63 yaşındaki Mehmet Aslantuğ sosyal medya hesabından paylaştığı sevgilisinin dans ederken ve meditasyon yaparken çekilen fotoğraflarının altına şu şiiri yazdı:
"KAPTANIN SEYİR DEFTERİ
Bi bakış bile yetermiş ya
Her şeyi anlatmaya
E yetmesin mi
Çıkar bakışmayı
Mesela sevgiden
Olmaz ki
Velhasıl
Bakışarak geldik
Bakışarak gideceğiz
Öyleyse hoşgeldiniz
Bedeni unutmuş bi zihnin
Dansla terapi edilebildiğini
Nihayet
Siz öğrettiniz🌹"
OĞLUNUN KIZ ARKADAŞINDAN DESTEK YORUMU
Mehmet Aslantuğ'un şiirli aşk ilanına, yakın dostlarının yanı sıra bugün yeni bölümü yayınlanacak olan Kardelenler dizisinde rol alan oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi Lal Gümüşcüoğlu da mavi kalpler atarak destek verdi.
MEHMET ASLANTUĞ
ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ