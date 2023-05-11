Mehmet Aslantuğ Arzum Onan'ı aldattı mı? "Başkasına aşık oldu ünlü bir iş kadınıyla teknede..." Parasının bittiği psikolojisinin bozuk olduğu iddia edilmişti
1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Arzum Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile nikah masasına oturdu. O günden bu yana sürdürdüklerini bitirme kararı aldıklarını duyurmuştu ünlü çift. Ayrılık kararını bile güzel sözlerle duyuran çift neden boşanıyor merak edilirken Mehmet Aslantuğ'un psikolojisinin bozulduğu ve ekonomik kriz yaşadığı gelen iddialar arasındaydı. O iddialara bugün yenisi eklendi hem de ağızları açık bırakan cinsten. Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ı aldattı mı? İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdığı iddia edilmişti. Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldiği ve sesinin kısıldığı iddialar arasındaydı.
Tüm bu iddiaların ardından Arzum Onan'dan bir paylaşım gelmiş, Mehmet Aslantuğ'da altına yorum yapmıştı. Onan şunları söylemişti:
"Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez"
"BOŞANMAK İSTEYEN MEHMET"
Daha önce yaptıkları açıklama evliliklerinde sorun yaşadıklarını doğrulayan Onan, ardından yeni bir paylaşım yaparak ayrılık iddialarını doğruladı. Onan, Instagram hesabından eşiyle fotoğrafını yayınlayarak 29 Mayıs'ta boşanacaklarını duyurdu. Onan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: