Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay bebeğinin ilk görüntüsünü paylaştı: "Bazılarınızı üzmek istemem ama..."
Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay bebeğinin ilk görüntüsünü paylaştı, kısa sürede gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları tek tek ifşa eden genç şarkıcı Ece Ronay, yaşadığı polemik üzerine ünlü şovmen ile mahkemelik olmuştu. Ardından nişanlısı Mehmet Bilir ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturan Ece Ronay Instagram'dan bebeği ile ultrason görüntüsünü paylaştı.
06.02.2022 11:56
- Son Güncelleme: 06.02.2022 12:04
"BAZILARINIZI ÜZMEK İSTEMEM AMA..."
Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay bebeğinin ilk görüntüsünü paylaştı, sosyal medyada kıs sürede gündem oldu.
Ece Ronay, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.
Geçtiğimiz ocak ayında nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ronay, hamile olduğunu açıklamıştı.
Ece Ronay, yaptığı paylaşımına ise, Böyle uyumaya çalışırken memoşa yakalandım. Bazılarınızı üzmek istemem ama kontrolden geliyoruz. Bebeğim taş gibiymiş kaya gibiymiş turp gibiymiş çok çok sağlıklıymış" notunu düştü.