Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay bebeğinin ilk görüntüsünü paylaştı: "Bazılarınızı üzmek istemem ama..."

Ece Ronay, yaptığı paylaşımına ise, Böyle uyumaya çalışırken memoşa yakalandım. Bazılarınızı üzmek istemem ama kontrolden geliyoruz. Bebeğim taş gibiymiş kaya gibiymiş turp gibiymiş çok çok sağlıklıymış" notunu düştü.