Mehmet Ali Erbil’in ’tacizine uğradım’ diyen ve mesajları ifşa eden Ece Ronay, Yasmin Erbil’i hedef aldı: ’Evde çok açık giyinme...’

"KARDEŞİNE YAPAN KIZINA MI ACIR"

"Baban ifadesinde dekolte giyinip kendisini aradığım yalanını söylemiş. Ben telefonumu bilirkişiye teslim edip aksini kanıtlamaya hazırım, bunu da ifademde belirttim. Ama sen kendine dikkat et, dekolte giyince taciz edebileceğini iddia eden bir baban var. Evde üstüne başına dikkat et kuzum, ne olur ne olmaz. Güzel kızsın, evde çok açık giyinme. Kardeşine yapan kızına mı acır."