Mehmet Ali Erbil'in 'tacizine uğradım' diyen ve mesajları ifşa eden Ece Ronay, Yasmin Erbil'i hedef aldı: 'Evde çok açık giyinme...'
Mehmet Ali Erbil'in 'tacizine uğradım' diyen ve mesajları ifşa eden Ece Ronay, Yasmin Erbil'i hedef aldı. Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Ece Ronay'ın kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek soruşturma kapsamında ifade verdi. Adliyeye tekerlekli sandalye ile giden Mehmet Ali Erbil'e Ece Ronay'dan tepki gecikmedi. Ronay hızını alamadı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'e sosyal medya üzerinden seslendi, bakın neler söyledi...
"EVDE ÇOK AÇIK GİYİNME..."
Mehmet Ali Erbil'in 'tacizine uğradım' diyen ve mesajları ifşa eden Ece Ronay, Yasmin Erbil'i hedef aldı. Geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "taciz" ve "hakaret" sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu Ece Ronay...
Mehmet Ali Erbil, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Adliyeye tekerlekli sandalyeyle giden Erbil'in ifadesinde, "Ece Hanım sürekli dekolteli kıyafet giyerek beni arıyordu. Ben kendisine kardeşim diye hitap ettim. Hiçbir şekilde taciz etmedim" dediği iddia edildi.
Bu ifadeyi gören Ece Ronay, Erbil'in sık sık cesur dekoltesiyle gündeme gelen kızı Yasmin Erbil'e seslendi. Ronay paylaşımında şunları söyledi:
"KARDEŞİNE YAPAN KIZINA MI ACIR"
"Baban ifadesinde dekolte giyinip kendisini aradığım yalanını söylemiş. Ben telefonumu bilirkişiye teslim edip aksini kanıtlamaya hazırım, bunu da ifademde belirttim. Ama sen kendine dikkat et, dekolte giyince taciz edebileceğini iddia eden bir baban var. Evde üstüne başına dikkat et kuzum, ne olur ne olmaz. Güzel kızsın, evde çok açık giyinme. Kardeşine yapan kızına mı acır."
64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları ifşalayan Ronay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.