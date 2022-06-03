Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını sıralamıştı... Karnı burnunda olan Ece Ronay'dan olay sözler: "Senin metres bi ben etmedi değil mi?"
Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını peş peşe sıralamıştı... Ece Ronay'dan olay sözler geldi görenler, "Bu sözler eşine mi acaba?" demeden geçmedi. Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları tek tek ifşa eden genç şarkıcı, yaşadığı polemik üzerine ünlü şovmen ile mahkemelik olmuştu. Ardından nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ece Ronay hamilelik pozlarıyla son günlerde sık sık adından söz ettiriyor. "Senin metres bi ben etmedi değil mi?" sözleri ile herkesi şaşırtan Ronay, kafalarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar...
03.06.2022 16:25 - Son Güncelleme: 03.06.2022 16:30
"SENİN METRES Bİ BEN ETMEDİ DEĞİL Mİ?"
Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını peş peşe sıralamıştı... Ece Ronay'dan olay sözler geldi.
Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündem olan Ece Ronay bu süreçten kısa süre sonra sevgilisinden hamile kalarak evlenmişti.