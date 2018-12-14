Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl? Kardeşi Yeşim Erbil'den son dakika açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den son dakika haberi geldi! Prof. Dr. Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı. 18 Ekim Perşembe günü evinde düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, acilen ameliyata alınmıştı. Hastanedeyken 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, 56 günü geride bıraktı. Erbil'in sağlık durumuyla ilgili tüm gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında yeni bir bilgi paylaştı. İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son dakika bilgisi...
Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından açıkladı. Mehmet Ali Erbil'in halen yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erbil, abisinin yaşanan olayların hepsinden haberinin olmadığını da söyledi.
Abim hala yoğun bakımda solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimlastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor. Doğal olarak şu anda 'sohbet' edecek durumda değil. Nerede olduğunu biliyor ancak tüm olanları özellikle anlatmıyoruz.
"KÜÇÜK OLUMSUZLUKLAR ABİMDE GÜRÜLTÜLÜ SEYREDİYOR"
Zeminde olan hastalığı (kaçış sendromu) nedeni ile normal koşulda küçük olumsuz şeyler abimde çok gürültülü seyrediyor. Bu nedenle ilerleme kaydederken bazen biraz geriye gidebiliyoruz. Sık sık bilgi paylaşmamamızın nedeni ilerleme kaydederken geri gidiş de olabilmesi. Abim kedileri çok sever, biz de sizler gibi böyle bekliyoruz güzel gelişmeleri. Henüz tam olarak "tamam iyileşti" diyemiyoruz. Yol uzun.