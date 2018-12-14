Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl? Kardeşi Yeşim Erbil'den son dakika açıklaması

Abim hala yoğun bakımda solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimlastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor. Doğal olarak şu anda 'sohbet' edecek durumda değil. Nerede olduğunu biliyor ancak tüm olanları özellikle anlatmıyoruz.