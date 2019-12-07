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Mehmet Ali Erbil'in son halinin fotoğrafı ortaya çıktı! Aylık masrafı 150 bin...

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, peş peşe gelen yoğun bakım haberleriyle sevenlerini üzmüştü... Kaçış sendromuna yakalanan ve temmuz ayında hastaneden çıkan Mali, yeniden yoğun bakıma alınmıştı. Kasım ayı başında hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den yeni bir kare geldi. Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü.

07.12.2019 10:46 - Son Güncelleme: 07.12.2019 10:52
Mehmet Ali Erbil'in son halinin fotoğrafı ortaya çıktı! Aylık masrafı 150 bin...

Uzun soluklu hastane sürecini temmuz ayında sonlandırarak taburcu olan Mehmet Ali Erbil, ne yazık ki birkaç ay sonra yeniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Son birkaç haftadır hastanede olan Mehmet Ali Erbil'in yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil'in son halinin fotoğrafı ortaya çıktı! Aylık masrafı 150 bin...

Ünlü şovmenin hastalık süreci sevenleri ve ailesi tarafından yakından takip edilirken bu defa kasım ayının ilk haftalarında Erbil'in iki beyin damarında tıkanıklık olduğu ve bu yüzden de şovmenin omuriliğinden sıvı alınacağı şeklinde haberler çıktı.

Mehmet Ali Erbil'in son halinin fotoğrafı ortaya çıktı! Aylık masrafı 150 bin...

Ameliyat iddiaları böylesine konuşulmaya başlanmışken sanatçının tedavisini yürüten doktoru Dr. Jan Klod Kayuk'dan ameliyat iddialarının asılsız olduğu haberi geldi. Son olarak Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil Sözcü'ye konuşmuş ve ünlü ismin rehabilitasyon ve fizik tedavisinin devam ettiğini söylemişti.

Mehmet Ali Erbil'in son halinin fotoğrafı ortaya çıktı! Aylık masrafı 150 bin...

HASTANEDEN YENİ FOTOĞRAF

Son hali merak edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi. Tekerlekli sandalyede çekilmiş karede gülümsediği görülen Erbil böylelikle kendisini merak eden hayranlarını da rahatlatmış oldu.

Mehmet Ali Erbil'in son halinin fotoğrafı ortaya çıktı! Aylık masrafı 150 bin...

Öte yandan Seray Sever ise katıldığı bir programda Erbil'in aylık hastane masrafının 150 bin lira olduğunu söyledi.

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