Mehmet Ali Erbil'in son halinin fotoğrafı ortaya çıktı! Aylık masrafı 150 bin...
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, peş peşe gelen yoğun bakım haberleriyle sevenlerini üzmüştü... Kaçış sendromuna yakalanan ve temmuz ayında hastaneden çıkan Mali, yeniden yoğun bakıma alınmıştı. Kasım ayı başında hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den yeni bir kare geldi. Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü.
07.12.2019 10:46
- Son Güncelleme: 07.12.2019 10:52
Ameliyat iddiaları böylesine konuşulmaya başlanmışken sanatçının tedavisini yürüten doktoru Dr. Jan Klod Kayuk'dan ameliyat iddialarının asılsız olduğu haberi geldi. Son olarak Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil Sözcü'ye konuşmuş ve ünlü ismin rehabilitasyon ve fizik tedavisinin devam ettiğini söylemişti.
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