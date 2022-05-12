Mehmet Ali Erbil'in 'sana değdiremedim' sözleri Melike Öcalan'ı çileden çıkardı: "Bir daha yan yana gelmek istemiyorum"
Mehmet Ali Erbil'in 'sana değdiremedim' sözleri Melike Öcalan'ı çileden çıkardı. Sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde Mehmet Ali Erbil'in söyledikleriyle şoka giren Melike Öcalan'dan açıklama geldi. Erbil'in "elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri karşısında sinirlenen Melike Öcalan sosyal medya hesabından bakın neler söyledi.
12.05.2022 11:38 - Son Güncelleme: 12.05.2022 11:54
"BİR DAHA YAN YANA GELMEK İSTEMİYORUM"
Mehmet Ali Erbil'in 'sana değdiremedim' sözleri Melike Öcalan'ı çileden çıkardı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'in, sahnede herkesin içinde gecesinin sunucusu Melike Öcalan'a söyledikleri sosyal emdyada gündem oldu.
"SANA DEĞDİREMEDİM"
Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan'a yönelerek, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." ifadelerini kullandı. Bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Melike Öcalan, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı: