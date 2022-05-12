Mehmet Ali Erbil'in 'sana değdiremedim' sözleri Melike Öcalan'ı çileden çıkardı: "Bir daha yan yana gelmek istemiyorum"

"İKİ GÜNDÜR ETKİSİNDEYİM"

"İki gündür olayın etkisinden çıkamıyorum. Böyle bir şeyle anılmak can sıkıcı bir şey açıkcası. Ne diyebilirim ki üzücü bir şey. Sahnede neye uğradığımı şaşırdım ben toparlamasam konu farklı bir yerlere gidecekti biraz sakin kalmaya başladım.