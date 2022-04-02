Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi koca delikanlı oldu! Yasmin Erbil “Erkek kardeş böyle bir şey” deyip paylaştı gören şaştı kaldı
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi koca delikanlı oldu! 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile 2011'de boşanan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, kardeşi Ali Sadi ile eğlenceli anlarını sosyal medya hesabında yayınladı. Yasmin Erbil'in "Erkek kardeş böyle bir şey" notunu eklediği paylaşımda Ali Sadi'nin son hali dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğullarının son hali için "Maşallah çok yakışıklı olmuş" yorumu yapılırken bazıları sosyal medya kullanıcıları Ali Sadi'yi babasına benzetti. İşte Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Ali Sadi'nin son hali...
İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.
1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturan ve bu evliliği 7 yıl süren Erbil'in 1995'te Yasmin Erbil'i kucağına alarak ikinci kez kız babası olmanın heyecanını yaşadı.
Toplamda 5 kere nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 2005-2011 yılları arasında Tuğba Coşkun ile evli kaldı. İkili, 2006 yılında ise oğulları Ali Sadi'yi kucaklarına aldı.
Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi, ablası Yasmin Erbil'in paylaşımıyla gündeme geldi.
Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, kardeşi Ali Sadi ile eğlenceli anlarını sosyal medya hesabında yayınladı.