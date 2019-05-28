Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den tepki çeken bikini pozu! Sosyal medya bunu konuşuyor!

Yasmin Erbil havuz sezonunu açtı. Şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ile olay olmaya devam ediyor. Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Erbil, birbirinden cesur paylaşımları yüzünden babası Mehmet Ali Erbil'den uyarı almıştı. Cesur paylaşımlarına devam eden genç kız, bu sefer de bikinili fotoğrafı ile olay yarattı. Yasmin Erbil'i görenler yaşını merak etti. İşte Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil hakkında detaylar...

28.05.2019 17:42 - Son Güncelleme: 28.05.2019 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





