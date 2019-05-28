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Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den tepki çeken bikini pozu! Sosyal medya bunu konuşuyor!

Yasmin Erbil havuz sezonunu açtı. Şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ile olay olmaya devam ediyor. Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Erbil, birbirinden cesur paylaşımları yüzünden babası Mehmet Ali Erbil'den uyarı almıştı. Cesur paylaşımlarına devam eden genç kız, bu sefer de bikinili fotoğrafı ile olay yarattı. Yasmin Erbil'i görenler yaşını merak etti. İşte Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil hakkında detaylar...

28.05.2019 17:42 - Son Güncelleme: 28.05.2019 17:42
Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den tepki çeken bikini pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Babası Mehmet Ali Erbil'in bir süredir yoğun bakımda olması sebebiyle zor günler geçiren Yasmin Erbil, babasının sağlığının normal seyrine dönmesi sonrası stres atıyor. Zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Erbil bikinili bir pozuyla 'yaza merhaba' dedi.

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den tepki çeken bikini pozu!

Şu sıralar sunuculuk yapan Erbil'in keyfi yerinde... Erbil'in bikinili paylaşımına anında beğeni yağdı. Mert Vidinli'nin Ramazan ayında olduğumuzu hatırlatmasının üzerine ise Erbil, "Aşkım malum hava 30 derece" yanıtını verdi.

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den tepki çeken bikini pozu!

Yasmin Erbil'in daha önce bu tarz fotoğraflar paylaşması gündem olmuş ve babasıyla arasının bozulduğu iddia edilmişti. Ancak Erbil'in anne ve babası daha sonra açıklama yaparak bu iddiaları yalanlamıştı.

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den tepki çeken bikini pozu!

Yasmin Erbil'in fotoğraflarını gören takipçileri, Erbil'in küçük kızının yaşını merak etti. İşte Yasmin Erbil'in yaşı...

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den tepki çeken bikini pozu!

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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