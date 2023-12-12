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Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bornozlu poz! En cesur haliyle paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Erbil, 317 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu. Bornozuyla kamera karşısına geçen genç oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu. İşte cesaretini konuşturan Yasmin Erbil'in çok konuşulan o pozu...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 10:41 Güncelleme 12 Aralık 2023, 10:41
Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bornozlu poz! En cesur haliyle paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı 1

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kendileri gibi oyuncu olan kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti.

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bornozlu poz! En cesur haliyle paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı 2

Erbil, 317 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bornozlu poz! En cesur haliyle paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı 3

Erbil, bornozuyla verdiği ayna pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj poz veren Erbil, kısa süre içinde gündem oldu.

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