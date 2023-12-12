Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil’den bornozlu poz! En cesur haliyle paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Erbil, 317 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu. Bornozuyla kamera karşısına geçen genç oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu. İşte cesaretini konuşturan Yasmin Erbil'in çok konuşulan o pozu...